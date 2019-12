Sabrina Rojas: "Este año estuve trabajando en una inmobiliaria"

Crédito: Instagram

28 de diciembre de 2019 • 23:07

Instalada en Mar del Plata y feliz de poder estar haciendo teatro esta temporada, Sabrina Rojas disfruta del maravilloso momento personal y laboral que vive. En una entrevista con Catalina Dlugi para La Once Diez/Radio de la Ciudad, la protagonista de Desnudos habló sobre la ambición en el trabajo, la lucha de egos con Luciano Castro y su trabajo lejos del medio en una inmobiliaria.

"La diferencia en el nivel de fama no afecta para nada a nuestra pareja, porque somos dos personas con los egos bien colocados", aseguró la actriz. "Somos dos personas totalmente normales, con la única diferencia de que la gente nos conoce. Yo sé el lugar que Luciano ocupa, y además soy una mina que está agradecida por todo lo que hizo, que quiere seguir trabajando, pero que no tiene una gran ambición, no me muero por estar ahí".

De hecho, la rubia contó que en 2019 trabajó en algo completamente alejado de la industria del espectáculo. "Estuve trabajando en una inmobiliaria, un proyecto que tenía con una amiga. Hoy lo sigo haciendo porque gracias a Dios puedo combinar ambas cosas".

"Hay una ambición que no tengo, ambición en el buen sentido, como motor. No soy una actriz a la que tengan en cuenta a la hora de ver quien va a protagonizar una telenovela y tampoco estoy en búsquedas para integrar elencos, no hago lobby", afirmó contenta con su presente. "Soy feliz así, Luciano es la estrella de la familia. Me encanta el lugar que ocupa, porque sé de todo el recorrido que hizo para estar ahí y por suerte es muy querido por la gente".

Sabrina es parte del elenco de Desnudos, la obra que protagoniza en La Feliz junto a su pareja, Brenda Gandini, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres y Mercedes Scápola. "Nosotras con Bren no íbamos a estar en este espectáculo, de hecho las dos tirábamos nombres de chicas que podían hacer los papeles que necesitaban. Un día, en una reunión, Gonzalo dijo: '¿Y las chicas por qué no?'".

"Es una obra que habla sobre los vínculos de las parejas, somos tres parejas, hay una que está recién separada, hay otra que es más soñadora. Hablamos del caretaje en el que vivimos", explicó sobre la obra, y contó como decidieron cual sería el vestuario. "Lo de los desnudos fue algo que debatimos, principalmente para no hacerlo de una forma incómoda. Está muy bien contado, con muy buenas luces y estamos con ropa interior. La repercusión del público fue hermosa, tiene mucha más comedia de la que pensábamos, el público tiene muy buena onda, se ríe de cosas que nosotros no pensábamos que iba a pasar".