José Chatruc le hizo frente a los rumores de romance y contó la verdad de su vínculo con Sabrina Rojas

La fotografía que circuló este miércoles de Sabrina Rojas y José Chatruc en lo que parecía ser una velada romántica en un restaurante del barrio porteño Las Cañitas no solo generó revuelo en el mundo del entretenimiento, sino también en el deportivo. En medio de las especulaciones sobre el tipo de vínculo que tienen, el exfutbolista rompió el silencio.

La foto de la velada de Sabrina Rojas junto a Pepe Chatruc (Foto. Captura Instagram/@gossipeame) Falotiche, Lucia Marta (Redactor)

Fue esta mañana, durante la emisión de Arriba América (América TV), que el periodista deportivo Daniel Fava se comunicó directamente con el protagonista. Sin embargo, lejos de dar una respuesta certera, intentó evadir la pregunta con un poco de humor. “Fava y Favale. Mama, qué chicos traviesos...”, se lo escuchó decir en el audio que reprodujeron.

El exfutbolista apeló a la ironía y al “portuñol” viral de Luis Zubeldía para evadir la pregunta. “No sé qué puedo saber eu de esta situacao”, bromeó Chatruc, lo que desató la risa de todos en el estudio. La reacción de Guillermo Favale fue inmediata y tajante: “Se hace el tonto, no lo niega”.

Luego, Chatruc dialogó en la puerta de Radio La Red, donde participa de La tarde de La Red junto a Marcelo Palacios. “Sabri es una amiga, y me había avisado que me iban a inventar un escándalo si íbamos a comer”, dijo al ser consultado por el móvil de Puro Show (eltrece). A su vez, mencionó que pese a que está soltero, se encuentra abocado a su trabajo y al rol que tiene como padre de tres hijos.

Pepe Chatruc habló de su relación con Sabrina Rojas

A la hora de hablar de Sabrina Rojas, el exfutbolista no escatimó en elogios y la definió como una mujer “hermosa”. Según explicó Chatruc, el punto de reunión que tienen con amigos en común suele ser una cancha de pádel donde organizan eventos sociales: “Ella no juega, pero viene a las comidas”, reveló.

Cabe destacar que la noticia sobre un posible vínculo entre la conductora y el exdeportista comenzó a circular este miércoles luego de que Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, compartiera el momento en el que se los vio juntos. “#Lanoticia: Sabrina Rojas y Pepe Chatruc cenando en Novecento”, escribió.

“Ellos comparten un grupo, todos juntos, muy verano 98. Están como de vuelta, algunos ya separados, con hijos. Chatruc se puso un lugar de pádel. Entonces, van, se juntan, juegan al pádel, hacen muchas cosas... Ahí nació... Los muchachos se entretienen, ellos vienen compartiendo varias salidas, restaurant, comidas, son como un grupete”, aseguró más tarde Paula Varela en Intrusos (América TV).

La sugerente foto de Sabrina Rojas y un exjugador en una cena íntima que despertó rumores de romance

En ese sentido, la periodista comentó: “No le escribí directa a Sabrina porque no quería que me lo baje, porque ya sé que es verdad”. Acto seguido, Lussich quiso saber si había algo más, a lo que la panelista adelantó: “Me dicen que a ella le gusta él. Y hace bien, porque fue compañero mío y te lo recomiendo. Sabrina, es muy amoroso el Chatruc... Él también comenta de ella. Lo de él es descartado porque Sabrina es una bomba”.

“Este romance está naciendo, pero lo cierto es que ambos se gustan. También compartieron el fin de semana en el festival de cumbia La Mágica. Ella es muy cumbianchita. Lo arrastró a Chatruc ahí”, indicó Varela, que a la vez completó: “Está apresurado hablar de un romance, pero sí se gustan mucho. Ellos se conocen hace tiempo, pero no me animaría a decir que es noviazgo. Quizás es un touch and go, porque ella está disponible”.