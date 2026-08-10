Sabrina Rojas se separó de José Chatruc: “Una magia que se desvaneció”

Sabrina Rojas anunció este lunes su separación de José Chatruc. A través de un extenso comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, dio los motivos y explicó qué fue lo que pasó con el exfutbolista y periodista deportivo. “Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”, empezó.

Así anunció Sabrina Rojas su separación de José Chatruc

Tras seis meses de noviazgo, la actriz de 46 años compartió los motivos: “Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”.

Y concluyó con un halago para el exfutbolista de Racing: “José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo”. Luego agregó un “fin” junto a un corazón para dar a entender que el final de su relación parecería haber sido en buenos términos.

Chatruc y Rojas estaban de novios desde hace ya varios meses (Foto: Instagram @rojassasi)

Por su lado, José Chatruc respondió a la misma historia que compartió Sabrina Rojas y le sumó su breve comunicado al respecto: “Nada más que agregar, sos una mujer increíble Sabri”. También le agregó un corazón en señal de que terminó todo bien entre ellos.

Qué dijo Chatruc luego de que Sabrina Rojas anunciara su separación

En julio de este año, Sabrina Rojas dio una entrevista a LA NACION donde contó cómo había sido el comienzo de su romance con Chatruc: “Fue algo sorpresivo porque yo estaba soltera desde hacía dos años y con cero ganas de ponerme en pareja. Estaba siendo muy feliz en mi soledad y no buscaba nada. Ya lo conocía porque frecuentábamos el mismo grupo de amigos. Soy muy amiga de Panam y él también es muy amigo de la pareja, entonces nos cruzábamos en cenas, en salidas y demás. Siempre nos reíamos mucho”, comenzó.

Y siguió: “Me gustaba cómo pensaba y su humor y, de repente, empecé a decir: ‘Ay, mirá Chatruc, qué interesante’. Y supongo que a él le pasó lo mismo. Como estábamos los dos solteros y lo disfrutábamos, empezamos con el chiste de que si a los 50 los dos seguíamos solos, nos íbamos a poner de novios. Fue una especie de contrato y chiste va, chiste viene, se aceleraron los tiempos. Aunque él cumple 50 este año y a mí me falta un poco más. Estamos viviendo esta relación día a día”.

Sabrina y Chatruc se mostraban muy felices y enamorados Gerardo Viercovich - LA NACION

En esa misma entrevista, Rojas aseguró que en ningún momento hablaron sobre la posibilidad de convivir ni ensamblar a la familia. Sabrina es madre de Esperanza y Fausto de su relación con Luciano Castro, y Chatruc tiene a Benicio, Baltazar y Silvestre, fruto de sus relaciones pasadas con Guillermina García Satur y Agustina Cilano.

“Aprovechamos el momento en que estamos sin niños y me gusta ser novia y que cada uno tenga su ritmo de vida y su trabajo. Por supuesto, acompañándonos. Él es un hombre muy íntegro, muy satisfecho con su vida y ya tener un compañero así es espectacular. Es difícil hoy encontrar a alguien que te cuadre en muchos sentidos como para pensar en invertir tu tiempo a esta edad. Y también tengo en claro que no sufro más por amor. Vivo un amor lindo, día a día. Y si se termina, sé que sola puedo. O a lo mejor esto dura toda la vida. No le pongo expectativa”, dijo Rojas en esa misma entrevista. Apenas dos semanas después, confirmó su separación.