Sabrina Rojas habló sobre el vínculo de Luciano Castro con sus hijos durante su internación

Luciano Castro atraviesa un momento personal delicado y, por decisión propia, se encuentra actualmente internado en un centro de salud de la provincia de Entre Ríos, donde inició un proceso de recuperación orientado a su bienestar emocional. El actor confirmó su ingreso a la institución Vida Sana, en un contexto que coincidió con el cierre de su relación con Griselda Siciliani y la posterior difusión de audios privados que generaron repercusión pública. A partir de esta situación, comenzaron a surgir distintas versiones sobre cómo se encuentra anímicamente Castro y cuál es, en este escenario, el vínculo que mantiene con sus hijos.

Fue Fernanda Iglesias quien aportó detalles al aire de Puro Show (eltrece), luego de haber hablado con Sabrina Rojas. “Me dijo ‘no voy a decir nada sobre esto, no sé nada, no lo tengo confirmado’”, relató la panelista en el programa, para exponer la evidencia la postura cauta que adoptó la actriz frente a la situación que atraviesa su expareja.

De todos modos, la panelista contó cuál fue el único dato que Rojas aceptó compartir en relación con el vínculo entre Luciano Castro y sus hijos. “Me dijo que lo único que me podía decir es que él hace videollamada con ellos todos los días”, afirmó para destacar que, más allá del delicado momento personal del actor, el contacto con los chicos se sostiene.

En ese mismo contexto, Iglesias también recordó una información que ya había trascendido días atrás y que volvió a tomar relevancia. “¿Se acuerdan que él llevó antes a los hijos con Sabrina? No estuvo todo lo que tenía que estar con los hijos hasta el 31 de enero, porque él los llevó antes”, deslizó.

Por ende, mientras Luciano Castro permanece internado, Sabrina Rojas decidió no hacer declaraciones públicas al respecto, aunque aclaró que el actor continúa en contacto con sus hijos por medio de videollamadas, priorizando el vínculo familiar en medio del delicado momento personal que atraviesa.

Las declaraciones de Luciano Castro tras su internación

Cuando comenzaron a circular los rumores, el propio Luciano Castro decidió aclarar públicamente los motivos de su internación y poner fin a las versiones que circularon en torno a su estado. Según trascendió, la decisión estuvo vinculada a una búsqueda personal de sanación y equilibrio, y fue el mismo actor quien envió una serie de mensajes privados a Moria Casán para despejar especulaciones. “Vengo a sanar”, afirmó, tal como se contó al aire en La mañana con Moria (eltrece).

Durante el programa, Casán leyó frente a cámaras las palabras que le compartió el actor y reforzó el sentido de su decisión. “Me interné porque quiero estar bien”, aseguró Castro, y Moria agregó: “A mí me dijo: ‘Vos sos la voz para decir esto porque a vos la gente te quiere, te respeta y yo te amo y te admiro. No hablé nunca con nadie y no hay nada que haya dicho con respecto a lo que yo vengo a sanar’”.