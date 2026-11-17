Unos días después de que se filtrara el video del feroz enfrentamiento entre María Eugenia ‘la China’ Suárez y Wanda Nara, el cual se dio en medio de la denuncia por violencia que la hija mayor de la mediática y Mauro Icardi realizó contra su padre, se conocieron más imágenes del momento. Este martes, desde DDM (América TV), dejaron ver la pelea completa entre ambas mujeres, la cual grabó la ex Casi Ángeles con su teléfono y ella misma difundió.

En el material audiovisual —que dura un poco más de dos minutos y muestra algunas interrupciones y saltos de edición propios de la grabación original— se escucha cómo la discusión escala de tono rápidamente entre reproches cruzados sobre la crianza de los chicos, los límites y acusaciones personales.

La China Suárez y una feroz pelea con Wanda Nara (Foto: Captura TV)

En un tramo de la charla previa, la China le comenta a Martín Migueles: “F [por la mayor de las hermanas] me dijo que lo único que quería era ir a esta juntada, que no la dejaron y no se pudo organizar”. Sin embargo, Wanda irrumpe en la conversación y cruza a la actriz: “No, a F. la cag**** a palos, tengo tres hijos varones a los que los cag**** a palos. Ya te va a pasar con tus hijos en un par de años…”.

Mientras la charla sube de tono y debaten sobre la presencia de los menores en el lugar, la China rechaza la idea de estar vinculada a una persona violenta y defiende a Mauro Icardi: “Nunca estaría con un tipo… Le arranco la cabeza yo”.

Sin embargo, la respuesta de la conductora es tajante: “No lo conocés, en cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque te va a dejar en la calle y te va a cagar a palos a vos. Vos sos una negra de mier**, estás acá por plata, pelo****, ¿sabes por qué estás acá?”.

Inmediatamente después, el cruce escala al punto de máxima tensión cuando Wanda le advierte: “De mis hijas no vuelvas a hablar, porque yo te mato yo a palos”. Ante esto, la China Suárez le retruca desafiante y sin filtros: “¿A quién vas a matar a palos? ¿A quién vas a matar a palos?”. Y Wanda cierra el intercambio furiosa: “Idiota. Muerta de hambre, estás acá porque estás regalada, prostituta”.

Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron definitivamente a finales de 2024, tras varios años de idas y vueltas, crisis mediáticas (como el "Wandagate" de 2021) y breves intentos de reconciliación (Foto: Instagram @mauroicardi)

Cabe recordar que todo este episodio se desencadenó el mismo día en que la mansión de Icardi —situada en el exclusivo barrio La Isla de Nordelta— quedó en el centro de la polémica por un fuerte despliegue policial. Ángeles Balbiani, periodista que recibió el material en un primer momento, aportó detalles en Puro Show (eltrece) sobre el instante exacto en el que se habría producido la discusión, al señalar que todo se desató cuando “Wanda va a la Casa de los Sueños a buscar a su hija, la China Suárez sale del domicilio y se da un enfrentamiento”.

En el marco de la causa, caratulada preliminarmente como lesiones leves agravadas, el futbolista se apersonó el jueves pasado ante la fiscalía de Tigre para dar su versión de los hechos y rechazó de plano cualquier acusación de violencia.

El polémico video en el que Martín Migueles invitó a Mauro Icardi a pelear

A su vez, para respaldar su postura ante los estrados judiciales, el futbolista rosarino sumó a la investigación una filmación propia capturada con su teléfono celular, la cual registra las advertencias y amenazas que le profirió Migueles frente a los efectivos policiales.