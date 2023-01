Salió el sol en París y Antonela Roccuzzo lo celebró con un tierno video junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro Messi

escuchar

A través de su perfil de Instagram, Antonela Roccuzzo compartió este domingo unas tiernas imágenes familiares junto a sus hijos. En París, la esposa de Lionel Messi celebró la salida del sol en la ciudad y aprovechó el tiempo para disfrutar junto a Thiago, Mateo y Ciro. Todo fue compartido en dos historias que subió a la red social en las últimas horas.

Desde hace tiempo, la influencer es una figura sumamente reconocida y popular en la Argentina. Durante los últimos años y a gracias a sus apariciones en redes, logró construir una base importante de seguidores y fanáticos más allá de quienes la conocen por el futbolista del PSG.

Esa fama se hizo aún más grande durante las últimas semanas, concretamente mientras se llevó a cabo el Mundial de Qatar 2022. El certamen, que terminó con la tercera Copa del Mundo para la selección argentina, la dejó ver en distintos lugares y momentos con su apoyo a la albiceleste.

A lo largo de los distintos partidos, se mostró junto a sus hijos en el palco de los estadios y fuera de la cancha acompañada de las parejas de otros miembros del plantel. Aunque el torneo ya terminó, lógicamente su contenido en redes sociales continúa.

Usualmente, ella opta por mostrarse en familia, tanto con Messi como con sus hijos en distintas circunstancias. Este fue el caso de las últimas historias que publicó, que fueron testigo de la diversión de los más pequeños en las calles de Francia.

El video de Ciro Messi en París que compartió Antonela Roccuzzo

Después de las vacaciones familiares en Rosario post Mundial, se reanudaron las temporadas europeas y el capitán de la selección argentina retornó a la capital de Francia para disputar las competencias con el Paris Saint-Germain. Su familia lo siguió y en este caso pudieron aprovechar el domingo al sol para divertirse y pasar un lindo momento juntos.

Primero, Antonela compartió una grabación que muestra a Ciro Messi disfrazado de Spiderman mientras corre y se ríe tiernamente. Sobre esas imágenes, la influencer dejó ver su alegría por tener un día soleado en la ciudad: “Sol en París al fin”.

La foto de sus hijos que compartió Antonela Roccuzzo Instagram @antonelaroccuzzo

Minutos después del video, agregó otra imagen de la salida que disfrutó con sus hijos. La foto lo muestra a Ciro de espaldas junto a uno de sus hermanos. Aunque al no ver el rostro de quien lo acompaña no se puede dilucidar si es Thiago o Mateo, sí se pudo observar que ambos posaron frente al sol y bajo la mirada de su madre.

Al ser una historia y no un posteo del feed, no se pueden ver públicamente los números de interacciones y vistas que alcanzaron las imágenes. Sin embargo, es de esperar que no hayan pasado para nada desapercibidas, dados los números de Antonela Roccuzzo en la plataforma.

Actualmente, la rosarina tiene casi 32 millones de seguidores y postea contenido con regularidad. Además de los mencionados momentos familiares que comparte en su cuenta, aprovecha el espacio para mostrar salidas de pareja con Lionel Messi y también muchas imágenes en soledad, mayormente en producciones y sesiones de fotos.

LA NACION