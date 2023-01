La picante reacción del padre de Gerard Piqué al escuchar la canción de Shakira y Bizarrap: “Bailando con lobas”

escuchar

En medio de la repercusión que generó en las redes sociales la canción de Shakira, en la Music Session con Bizarrap, apareció un nuevo involucrado que no se quedó callado. En este caso, fue el padre de Gerard Piqué quien se manifestó a través de su cuenta de WhatsApp. Mediante un cambio en su foto de perfil y estado, el familiar del futbolista se mostró filoso contra la cantante colombiana.

Shakira y Piqué siguen siendo noticia en 2023, a más de seis meses de haber anunciado su separación. En el nuevo año, la cantante barranquillera y el ahora exfutbolista español empezaron protagonizando un nuevo capítulo de los efectos mediáticos de su ruptura por cuenta de la nueva canción de la artista en la “BZRP Music Session #53″.

En su nueva presentación, que realizó junto al productor argentino, la artista de 45 años lanza frases dirigidas a su expareja como “tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión” o “entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique”. La colombiana va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice “esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques” o “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

La letra también apuntó duramente contra Clara Chía Martí, identificada como la nueva pareja del catalán, quien también sufrió críticas por parte de los usuarios en redes sociales luego de que se lanzó la canción y se conocieron detalles de la infidelidad del padre de Milan y Sasha.

En medio de esa polémica, el propio Piqué respondió de forma irónica en un stream de Ibai Llanos, donde también participó Sergio “Kun” Agüero. Allí, el español ironizó con la marca de relojes mencionados por la colombiana en la letra de la canción y lució un modelo de esa empresa.

Joan, padre de Gerard Piqué, apuntó contra Shakira DEPORTES GERMAN PARGA/FCB

En ese contexto de muchas repercusiones y reacciones provenientes de distintos sectores, quien se sumó al tema fue el papá del exfutbolista, Don Joan, el cual no se quedó callado ante los ataques a su hijo. Según la periodista Lorena Vásquez, quien forma parte de El Periódico, de España y en su momento había revelado en la separación de los famosos en mención, el padre de Gerard Piqué reaccionó de forma muy llamativa tras el lanzamiento de la canción de Shakira con Bizarrap.

En primer lugar, Joan Piqué tomó la decisión de cambiar su foto de WhatsApp por una del actor Kevin Costner en una escena de la película Bailando con lobos, estrenada en 1990. Además, como si no fuera suficiente, el progenitor del exdefensor, puso en su estado de la misma aplicación otro dardo relacionado: “Bailando con lobas”. Ambas intervenciones parecen ser una respuesta al estribillo de la canción estrenada por Shakira que reza: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

A pesar de que el lanzamiento ya se produjo hace unos días, el tema aún da que hablar y seguramente aún falta conocer más reacciones por parte de los involucrados.