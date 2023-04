Sandra, la hija de Jorge Jacobson, habló en medio de la polémica por la herencia: “Mi hermana es un panqueque”

escuchar

La guerra por la herencia de Jorge Jacobson no da respiro y este martes se abrió un nuevo capítulo en el enfrentamiento de las hijas del periodista fallecido en 2014. Tras nueve años de una relativa paz, Sandra apuntó de llenó contra su hermana Paula y la tildó al aire de “panqueque”. En esta disputa que por el momento no parece tener un final certero por la propiedad que el difunto les dejó en Pilar, ahora las dos marcaron una tajante división por la casa.

En diálogo con A la Tarde (América), Sandra detalló la situación que atraviesa luego de que su hermana se instalara en la propiedad a pesar de que la misma permanecía a la venta. Todo comenzó cuando Luis Bremer le preguntó si Verónica le ofreció dinero para comprarle su parte correspondiente de la casa y ella explicó: “Ahora sí. Yo me enteré, no por ella, que había vendido su casa en Pilar. Después de muchas vueltas, ella mostraba la casa, toda en mal estado. Yo dije: ‘la quiere ella’”.

Y agregó: “Después me enteré que había vendido su casa. Mi abogado habló con el de ella y dijo que había compradores pero con la oferta más baja… Y la realidad es que ella escrituró en febrero. Dice que está levantando deudas, las cuales se generaron porque ella estuvo ocupando la casa sin pagar Arba e impuestos municipales”.

Tras el relato de Sandra acerca de que su hermana se encuentra instalada en el hogar que alguna vez fue de Jorge, subrayó: “Ella no me lo pidió. Me informó que se quedaba antes de bloquearme. Me dijo: ‘Yo te informé porque soy tan dueña como vos’”. En ese instante, Karina Mazzocco interrumpió la conversación y preguntó: “¿Te sorprende este movimiento que hizo o es coherente con lo que conocés sobre ella?”.

“Desde que murió mi papá es coherente con su proceder”, respondió. No obstante, la periodista Débora D’Amato cuestionó el rol que cumple Paula en esta disputa y de manera tajante señaló: “Es un panqueque. Arrancó con mis abogados y ahora está con el abogado de ella. Le debe haber dado algo de plata, pero prefiero dejarla aparte”.

En tanto, aclaró que no quedó sola pero le llamó la atención que utilice como defensa al mismo letrado que Verónica. “Paula está esperando a que le pague. Supongo. A ella no le pagó tampoco. Además ella no tiene casa, perdió varias cosas. Pero está con el mismo abogado, Gustavo Cadenas y la verdad es que nunca vi una cosa así. Pienso que se autopercibe como juez”, sentenció Sandra.

La guerra de las hermanas Jacobson: una polémica herencia que no encuentra su proceso final

Verónica, Sandra y Paula Jacobson mantuvieron, hasta 2020, una estrecha relación, propia del vínculo generado en toda su crianza. Sin embargo, la división de bienes asomó como frente de batalla. No hubo mayores problemas salvo por la casa ubicada en un country de Pilar. “En vida él les donó la propiedad a sus tres hijas. Al principio la habitaron, luego la pusieron en alquiler y en 2020 decidieron ponerla en venta”, reveló el periodista Pablo Montagna en Nosotros a la mañana (eltrece), quien destacó que las herederas se repartieron legalmente propiedades en la Argentina y en el exterior.

La decisión tomada por las hermanas no obtuvo los resultados esperados. No se pudo realizar la transacción ya que por aquel entonces se pedía una suma de 345 mil dólares. “Hubo un contrato de locación que se venció y Verónica dijo que buscaba la llave de la casa y se quedó ahí viviendo”, reveló, en Nosotros a la Mañana, Carlos Broitman, representante legal de Sandra Jacobson. Asimismo, destacó que desde entonces las dos herederas restantes no pueden ingresar a la propiedad por impedimento de su hermana, quien a su vez expresó el deseo de comprar la casa pero no realizó la transacción.

