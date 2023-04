Gastón Satragno: su verdad sobre la herencia de Pinky, su madre y el último pedido que le hizo la entrañable conductora

escuchar

“Hasta donde yo sé, no hay una disputa con mis sobrinos ”, dice Gastón Satragno en conversación con LA NACION, al ser consultado por el enfrentamiento que estaría manteniendo con Simón, Miranda e Isidoro, los tres hijos de su hermano Leonardo, fallecido en enero de 2019 , en torno a la herencia dejada por Pinky, su madre .

El tema salió a la luz en el programa A la tarde (América), conducido por Karina Mazzocco, donde se dio cuenta del conflicto que se habría desatado en la familia de la querida conductora, quien en sus últimos años de vida se fue desprendiendo de diversas propiedades y bienes para poder solventar los gastos de su cotidianidad .

La polémica herencia de Pinky: el punto de conflicto entre el hijo y los nietos

“Desde un comienzo no quise hablar sobre el tema, porque me parece que no corresponde, que es un problema entre nosotros y que la manera correcta de manejarlo es bajo la ley”, sostiene Satragno. El músico entiende que no hay disputa, pero reconoce que hay posturas diferentes en torno al reparto de la herencia de Pinky.

Cuando el 8 de diciembre del año pasado Pinky falleció en su histórico departamento frente al Jardín Botánico de la ciudad de Buenos Aires, se cerraba una época de los medios de comunicación de nuestro país. Con ella se fue una forma de enfrentar las cámaras y los micrófonos, esa que se mixturaba con ética, buen decir y elegancia.

Y si la partida de un ser humano siempre genera congoja, el dolor pareciera sobredimensionarse cuando su recuerdo se ve empañado por el enfrentamiento por el legado material que debe ser repartido entre quienes hayan sido designados en un testamento o tengan derechos de manera natural, tal como viene sucediendo con los bienes de Lidia Elsa Satragno, tal el nombre real de la recordada estrella de la televisión.

-¿Es importante la herencia dejada por Pinky?

- No hay ninguna herencia millonaria, al contrario . Le agradecemos a mamá que nos haya dejado algo, para que podamos enfrentar un mundo tan difícil como el que estamos viviendo, sobre todo mis sobrinos, que son muy jóvenes. Hizo un gran esfuerzo, y yo también, para que a ellos algo les quede .

-Evidentemente hay aspectos en los que no se ponen de acuerdo.

- Ellos están en todo su derecho a pedir lo que quieran, como yo tengo el derecho a defenderme . O al revés. A mí no me preocupa el dinero, amo a mis sobrinos y nunca tomaría ventaja sobre ellos . Me puedo equivocar, como cualquier ser humano, pero mis intenciones hacia ellos siempre van a ser buenas, y no sólo por ellos, sino también por lo que sentí por mi hermano.

-Además del departamento de la calle República Árabe Siria, ¿Pinky dejó dinero para sus herederos?

-Para nada, le habían cerrado todas sus cuentas. Mi mamá se quedó sin plata hace años . Hay una casa dentro de un mercado inmobiliario destruido.

En sus últimos años de vida, Lidia Elsa Satragno vendió su propiedad de Punta del Este, donde estuvo radicada bastante tiempo, lo cual demuestra que su vida de estrella célebre ya no era económicamente holgada.

En los últimos tiempos, Mercedes, quien fuera la mujer de Leonardo Satragno, con quien tuvo tres hijos, habría acelerado los procesos sucesorios con la finalidad de proteger a sus descendientes . La mujer, ayer habló elípticamente en el programa A la tarde, donde salió a la luz el escándalo y aseveró que los sobrinos de Gastón Satragno “solo reclaman lo que les corresponde” .

Mercedes, la exnuera de Pinky

“Se dijo que yo habría dicho que mis sobrinos me habían robado y que me faltaba documentación, pero jamás me faltó nada. Ni siquiera inicié una acción contra ellos . Puedo tener diferencias con mis sobrinos, pero ellos, de ninguna manera me hicieron nada”.

-¿Te ves con ellos?

-Dejaron de venir a la casa donde vivo, que era la que compartía con mi mamá, porque, al iniciarse la sucesión, es lo que los abogados recomiendan. Hasta que el tema no esté encaminado, no te podés ver ni hablar, así todo queda en manos de la Justicia y la familia no se resiente. Así quiero que se maneje y, según lo hablado con mis sobrinos, ellos también. Por eso, este circo que está armando esta gente, no corresponde para nada.

-¿Te referís al ciclo A la tarde?

-Sí.

-¿La sucesión está encaminada?

-No comenzó del todo, lleva mucho tiempo. Mi mamá se acaba de morir y esta gente me está atacando sin ninguna razón, sólo porque no quise hablar con ellos.

Gastón Satragno se escuda en su enojo contra el programa de televisión, en cierta forma para desviar el eje del conflicto . “No tengo nada de qué defenderme”, argumenta el músico.

-Se habló de la ausencia de la partida de defunción de Pinky, ¿ese documento está en tu poder?

-Por supuesto que está en mi poder, por eso digo que yo no acusé de nada a mis sobrinos. No tengo ningún problema en que a ellos les toque lo que les corresponda . Sé quien soy.

-Antes de llegar a una instancia judicial, ¿mantuviste charlas con tus sobrinos?

-Un montón.

-Evidentemente, no llegaron a un acuerdo.

-No te lo puedo decir...

Hasta la partida de Pinky, la relación de Gastón Satragno con sus sobrinos era buena, al punto tal que Isidoro forma parte de la banda con la que grabó su nuevo disco. “A mis sobrinos los amo y jamás les haría daño”.

-¿Tu madre dejó dicho qué quería que pasara con sus bienes?

-Sí, por eso lo seguimos hablando.

-¿Lo dejó por escrito o te lo comentó a vos?

-Me lo dijo a mí y a toda su familia, entre ellos a mi tía Raquel.

-¿Tenés trato con Raquel Satragno?

-Por supuesto.

-¿Qué opina sobre lo que está sucediendo?

-Que es un horror, una vergüenza.

Gastón Satragno y familiares de Pinky en el Cementerio de la Chacarita Tadeo Jones

Duelo

-¿Recordás qué fue lo último que hablaste con tu mamá?

-Me quedé cuidándola solo los últimos cinco o seis meses. Mi pareja venía los fines de semana a ayudarme, porque trabajaba y no podía estar. Nunca perdió del todo su lucidez, recién sobre el final de su vida tuvo un Alzheimer leve . De hecho, nos reconoció a todos permanentemente. En realidad, los médicos me decían que estaba bien, pero que ya mucho no se podía hacer. Hasta la pandemia, ella estuvo piloteando la situación, tuvo recaídas, una de esas fue mientras hacía su último programa. Antes de hacer eso, ella estaba realmente bien.

-¿Le hizo mal volver a la televisión?

-No, le hizo mal Mühlberger .

-¿Se atendió con él?

-Se atendió con él y empezó a hacer el programa y, de golpe, se empezó a caer, esa es la verdad.

-¿Te acordás de lo último que hablaste con ella?

-Sí, yo la estaba cuidando y me dijo: “Basta Gastón, ya está, ¿no ves que me estoy muriendo?” y luego me dijo: “Te agradezco, porque gracias a vos me muero en mi casa”.

Gastón Satragno se quiebra al recordar aquellos momentos finales en la vida de su madre , quien para todo un país fue una de sus celebridades más admiradas y queridas. “¿Por qué tengo que bancarme que ensucien a mí, a mi madre y a mis sobrinos? Somos gente de bien, nos podemos equivocar, ellos me pueden reclamar o no, pero es un problema nuestro. Está la ley para eso. Y cada uno puede reclamar lo que piensa que hay que reclamar. No hay una gran conspiración, no somos buitres agazapados para quedarnos con lo que mi mamá ganó rompiéndose el traste laburando toda su vida”.