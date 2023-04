Fue a Pasaplatos con la esperanza de que lo vea su abuela y emocionó a Carina Zampini: “Espero que se entere de que cocino”

escuchar

Una conmovedora historia emocionó a Carina Zampini este martes en Pasaplatos (elTrece), tras conocer la razón por la que Santiago Poggi se inscribió en la competencia para obtener el galardón del “mejor cocinero de Argentina”. Luego de su presentación, el aspirante le reveló los motivos por los que llegó al programa y se mostró esperanzado de que su abuela - a quien no ve desde los 19 años - tenga noción del lugar que alcanzó.

El participante de Pasaplatos que emocionó a Zampini

El lunes 17 de abril comenzó la nueva apuesta culinaria de canal Trece, con el objetivo de ofrecer algo competitivo a la audiencia. Tras llevar a cabo una propuesta al estilo de El gran premio de la cocina, Zampini se embarcó en un desafío apasionante que en su primer día superó los 4 puntos de rating. Junto a los chefs Pablo Massey y Juan Gaffuri, y el jefe de la cocina, Roberto Ottini, inauguró la segunda edición del formato esta tarde, en donde dieron a conocer el tierno motivo por el que Santiago se presentó en el programa.

“Tengo 32 años, vivo en Banfield y soy profesor de tenis”, comenzó el aspirante a Pasaplatos. “Aprendí a cocinar por mi abuela, viéndola desde muy chiquito. Yo me fui de mi casa de chico, tuve un inconveniente familiar con mi mamá y ahí arranqué a cocinar formalmente. Considero que tengo variantes para poder reinventar un montón de platos de ella”, continuó Santiago.

Luego del relato, Zampini reaccionó: “Todo lo que aprendiste de la abuela vas a soltar”. Acto seguido, el aspirante contó: “Es muy loco lo de mi abuela, espero hoy se entere de que, por lo menos para mí, que cocino medianamente bien. Yo me fui relativamente joven de mi casa por un inconveniente con mi mamá. Me fui a los 19 años y todo eso que aprendí a hacer de mi abuela lo fui incorporando pero ella nunca vio que yo lo puede ejecutar”.

“Entonces la abuela no sabe que vos te dedicás a esto. No sabe que estás acá, que lo hiciste por ella y nunca le cocinaste”, respondió Zampini. En tanto, Santiago replicó: “No. Es la única abuela que tengo viva”, y además se refirió a la necesidad de ser reconocido por el resto de su familia: “El tema no pasa solamente por la cocina. Yo quiero que tanto mi vieja, como mi abuela y mi hermano, sepan que los extraño, que los quiero ver. Que sepan que soy una buena persona, que soy de bien y que me fue bien en la vida, más allá de que para mí esta oportunidad es hermosa, sino que puedan ver y decir: ‘Santi está acá y está bien’”.

Carina Zampini demostró una vez más su calidez ante los participantes de los programas que conduce (Fuente: El Trece/Captura de video)

Luego de ese conmovedor momento en el estudio de Pasaplatos, los cuatro aspirantes del segundo grupo se dispusieron a competir entre sí para conquistar el paladar del jurado, algo que en un principio llamó la atención de todos al tratarse de una aparente prueba sencilla.

Según se les ordenó a los cocineros, deberían realizar un sencillo plato de fideos con manteca, queso y una pechuga de pollo. Lo cierto, es que no todo pareció fácil y solo dos participantes accedieron al siguiente nivel. Entre los que no lo lograron, se encontró Santiago, quien recibió el rechazo por entregar cruda la porción de carne blanca. De igual manera apareció frente a cámara y le envió ese mensaje tan deseado a toda su familia.

