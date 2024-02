escuchar

Por motivo del Día de San Valentín, este miércoles por la noche la Gala de nominaciones comenzó con un emotivo clip en el que se mostraron escenas de todas las ediciones de Gran Hermano (Telefe) y las parejas que se conformaron dentro de la casa y que, en algunos casos, continuaron afuera de ella. Lo curioso fue que, una vez que finalizó el video, Santiago del Moro no pudo evitar las lágrimas y explicó los motivos.

Esta edición del reality más famoso del país tiene vaivenes en cuanto a su contenido. El martes fue especial por el juego de “El Congelado”, en el que ingresaron familiares para ver a los participantes de una manera particular. Además, este miércoles por la noche el programa comenzó con un romántico video de las parejas que se unieron durante su estadía en la casa por motivo del Día de los Enamorados.

Resulta que una escena fue la que desencadenó la emoción del conductor del programa y fue la aparición de Silvina Luna, la participante de la primera edición de este juego en 2001 y que falleció el año pasado por su deteriorado estado de salud consecuencia de una mala praxis.

Santiago del Moro se tomó unos segundos para recuperarse tras quebrarse en vivo y manifestó: “Les quiero contar algo personal, no soy una persona que se emociona mucho. Me emocioné cuando la vi a Silvina. Tiene que ver con la historia de este programa. Tengo tantas cosas para decir y es la emoción. Que la emoción fluya. Me emocioné hace un rato y me volví a emocionar recién, no lo puedo creer. Un abrazo a su familia”.

A pesar del momento, el conductor, que no acostumbra a mostrar sus sentimientos delante de cámara, agradeció a la tribuna y continuó con la Gala de nominación, pero el ambiente en el estudio quedó conmocionado por el inesperado momento.