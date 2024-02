escuchar

Hace algunas semanas, la producción de Gran Hermano (Telefe) decidió poner un teléfono rojo que, cada vez que suena, el participante que contesta puede tener un beneficio o un perjuicio. Sin embargo, en el programa de este jueves, Santiago del Moro sorprendió al contar que el que atendía recibiría el poder de mandar a tres de los participantes a la placa del domingo para abandonar la casa.

El reality más famoso del país atraviesa uno de los mejores momentos a dos meses de haber comenzado su nueva temporada. Esta semana ingresó Romina Uhrig, una de las participantes de la edición anterior, a poner orden en la limpieza y pasar tiempo con los jugadores.

“Después de que la líder (Juliana) saque a alguien de placa y suba a otro jugador, el que levante el teléfono deberá elegir tres jugadores para subir directamente a placa. No importa si es la líder, no importa si está nominado o no. Va a tener que decir qué jugadores ingresan a la placa”, señaló Santiago del Moro en el comienzo del programa y esta opción también valía para Romina.

Juliana se puso en frente de los participantes en el living y fue descartando a cada uno de los nominados hasta salvar a Agostina, quien no pudo ser mandada a placa nuevamente. Luego se fue al SUM de la casa para decidir junto a su amiga a quién pondría en su lugar y el elegido fue Lisandro, una estrategia para no dejar solo a Martín.

Alrededor de las 23:30 horas sonó el teléfono rojo, que venía calmado desde hacía un tiempo, y el jugador que atendió fue Martín Ku. El participante recibió el beneficio de la mano de Santiago del Moro y se trasladó al SUM para pensar a quién ponía en placa. Minutos más tarde, tuvo que compartir públicamente su difícil decisión.

Tras un corto análisis estratégico del participante, se le sumaron en la placa a Virginia, Joel, Martín y Lisandro las elecciones de Martín: Nicolás, Bautista y Emmanuel. En el caso de los dos primeros, su argumento fue que eligió a sus amigos para pelear “la batalla juntos”. Todo esto se da en el contexto de que su grupo quiere eliminar a Joel de la casa.

Cabe mencionar que esta semana la Gala de eliminación será doble: domingo y lunes. El primer día será Romina Uhrig, quien finalmente extendió su estadía, la que saldrá de la casa. Al día siguiente, la semana comenzará con la salida de otro integrante de Gran Hermano y la cuenta regresiva para el repechaje.