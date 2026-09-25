Santiago del Moro sorprendió a todos con un radical cambio de look tras terminar Gran Hermano: “Se vienen vacaciones”

Tras la final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), en la que Solange Abraham se consagró ganadora del reality, y mientras define cuál será su próximo proyecto televisivo, Santiago del Moro comenzó a disfrutar de unos días de relax. Sin embargo, antes de hacer las valijas, sorprendió a todos con un drástico cambio de look que no pasó inadvertido en las redes sociales.

Tras la final de Gran Hermano, el conductor reapareció en las redes sociales y sorprendió con un cambio de look (Foto: Gran Hermano)

“Rapado a full, se vienen vacaciones”, escribió el conductor en sus historias de Instagram —donde acumula 6,8 millones de seguidores— junto a una foto frente al espejo que dejó en evidencia su nuevo estilo con el pelo al ras, muchísimo más corto de lo habitual. Aquella fotografía la musicalizó con la canción “505″ de Arctic Monkeys, una balada nostálgica de desamor y larga distancia.

“Rapado a full, se vienen vacaciones”, escribió el conductor en sus historias de Instagram —donde acumula 6.8 millones de seguidores (Foto: Captura Instagram/@santidelmoro)

Aunque se aleje por un tiempo de la pantalla chica, el presentador de 48 años no colgará el micrófono del todo: su rutina diaria continuará al frente de El Club del Moro en La 100, el cual lidera el rating matutino y sumó recientemente a Daniela De Lucía y el regreso temporario de Catherine Fulop al equipo.

La finalización del ciclo de convivencia, que se extendió durante siete meses, desató todo tipo de conjeturas sobre su futuro. Por un lado, en los pasillos de Telefe comenzó a sonar con fuerza la posibilidad de que encabece una nueva edición de Got Talent Argentina. Por el otro, en las últimas semanas también se especuló con un eventual portazo al canal de las pelotas para volver a América TV, pantalla en la que estuvo al aire durante seis años.

Marcela Tauro habló de la posibilidad de que Santiago del Moro regrese a América TV

“Llegó una información de que tentarían a Santiago del Moro para pasar de canal, a mi canal actual. Lo tentarían para hacer Intratables”, aseveró semanas atrás Marcela Tauro en Infama (América TV). Sin embargo, aquellas versiones quedaron descartadas y su continuidad dentro de la señal líder se mantiene firme, a la espera de definir su próximo gran desafío en la televisión.