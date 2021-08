Santiago Lara recordó su reunión a solas con Diego Maradona: “Me hizo un regalo económico”

En 2014, Santiago Lara comenzó un reclamo para conocer su identidad luego de enterarse de que su madre, Natalia Garat, había confesado antes de morir que su padre era Diego Maradona. Tras el fallecimiento del Diez en noviembre del año pasado, el joven platense reafirmó su pedido en la Justicia y exigió una prueba de ADN. En las últimas horas, se informó que el resultado del estudio era negativo, pero el presunto hijo del astro del fútbol salió a desmentirlo.

En el programa A la tarde (América), que conduce Karina Mazzoco, Lara refutó la versión que publicó una revista y dio su testimonio para dejar en claro que todavía no hay una resolución. “Me enojé porque la gente no se informa. Nadie sabe en qué instancia estoy en el juicio para crear una noticia que es mentira. Hace una semana hicimos los hisopados con Marcelo Lara, mi papá, y yo, para demostrar que no somos padre e hijo. Todavía no se sabe, por eso la demanda de impugnación”, manifestó el joven indignado.

Por otra parte, relató el encuentro a solas que tuvo con el excapitán de la selección argentina. “Con Diego tuve un contacto en la ciudad de La Plata, que tuve un regalo económico por parte de él, del que no quiero dar detalles. Justamente mi abogado me dijo que si lo voy a decir, que lo diga con sutileza. No me va a regalar 200.000 dólares, tampoco la pavada. Es muchísima plata, pero sí me hizo un regalo que me sirvió para comprarme mi camioneta y un departamento”, detalló.

Santiago Lara contó cómo se enteró que era hijo de Diego Maradona - Fuente: América

Lara también contó cómo fueron los encuentros con el Diez. “Tuvimos dos charlas con Diego. Una que fue con los abogados y otra en la que nos dejaron solos. Yo no le quería decir que vayamos a sacarnos sangre porque era el primer momento que tuve en mi vida de verlo en persona”, dijo.

Uno de los panelistas lo interrumpió y preguntó: “¿Él decía que podía ser tu papá?”. A lo que el joven de 20 años respondió: “No hablamos de eso, hablamos de otra cosa. Yo le empecé a preguntar sobre él, él me preguntó sobre mí, cómo me sentía. En ese momento, dejamos esto de lado porque nos quedamos como cuatro horas, fuimos a comer juntos”.

Lara manifestó que en la charla nombraron a su madre. “Yo le pregunté sobre mi mamá y tenía lindos recuerdos, ella era muy compañera de él. Estuvieron juntos. Mi mamá viajó a Cuba. Él me dio a entender que podía ser mi padre, por eso no tengo miedo a estar acá”, aseguró.

Para finalizar, se refirió a la posibilidad de que la Justicia no exhume el cuerpo de exjugador, que es lo que el joven busca para poder conocer finalmente su identidad. “Ahí se verá otra instancia. Se va a ver qué se puede hacer, si se llega a la Corte. Porque la Justicia tiene muchísimas partes, muchas cosas que se pueden pedir. No soy abogado, yo lo que sé es la instancia que tengo ahora”, concluyó.

Santiago Lara relató cómo fue su encuentro a solas con Diego Maradona - Fuente: América

La demanda por filiación se encuentra radicada en el Juzgado de Familia N° 7 de La Plata. El joven es hijo de Garat, una modelo que habría tenido una relación amorosa con Maradona pero que enfermó a los 23 años de cáncer de pulmón y, en su agonía, le contó a su pareja de ese momento (Marcelo), que el chico era fruto de su relación con el exentrenador. Al morir su madre, Lara tenía tan solo tres años y, desde que se enteró que podría ser hijo del Diez, lucha por saber cuál es su verdadera identidad.

LA NACION