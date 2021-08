Dalma Maradona reveló un escandaloso dato sobre Santiago Lara, el presunto hijo de Diego

El jueves trascendió el resultado del ADN de Santiago Lara, el joven platense que reclama conocer si es hijo biológico de Diego Maradona. Luego de que se difundiera que la prueba había dado negativa, Dalma Maradona se expresó al respecto y reveló una información polémica.

“¿Otro más que no es? No tengo idea. Yo me ofrecí a hacerme el ADN con el que necesitara y nadie quiso”, fue parte del mensaje de la hija del futbolista que leyó Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (eltrece).

El conductor continuó transmitiendo las palabras de la actriz: “Igual, de este caso ya lo sabíamos en la familia, porque el papá biológico de Santiago Lara había hablado con nuestra familia para decir que todo esto era una mentira”.

De Brito además recordó que ya había dado negativo el resultado de Magalí Gil, la mujer de 25 años que había iniciado una demanda por filiación en 2019. Por lo tanto, ahora el único caso que resta esclarecer es el de Eugenia Laprovíttola.

Dalma Maradona reveló un dato esclarecedor sobre el supuesto ADN de Santiago Lara

La polémica por el ADN de Santiago Lara

En principio, la información comenzó a divulgarse a través de Carlos Monti, quien contó en Nosotros a la mañana (eltrece) que la causa de la sucesión avanza y, en ese contexto, Lara pudo concretar el análisis genético.

“El joven Santiago Lara, que reclamaba la paternidad de Diego Maradona, no es hijo del Diez. El ADN dio negativo. Acaba de salir la pericia... Los abogados (de Santiago) tienen dos caminos: aceptar esto o apelar. Desde Tribunales me cuentan que se van a quedar quietos”, dijo el periodista.

Horas más tarde, en declaraciones al canal América TV, Lara desmintió la noticia. “Andan diciendo que me hice el ADN, nunca exhumaron el cuerpo de Diego (Maradona) ni me sacaron sangre”, aseguró el joven.

“Esta información la tiró Carlos Monti, no sé quién le habrá dado la data, pero son en calumnias e injurias. Nunca hubo un ADN ni con Diego Jr., ni con Jana, ni con Eugenia”, aclaró, y adelantó que le enviará una carta documento a quien filtró el presunto resultado. Asimismo, Lara solicitó “derecho a réplica” para poder explicar bien “por qué no es negativo”.

LA NACION