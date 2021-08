Fabiana Cantilo denunció que el entorno de Charly García no le permite visitar al músico: “Me hace acordar al caso Maradona”

Fabiana Cantilo pasó por Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) e hizo una fuerte denuncia sobre el entorno de Charly García. Según contó la cantante, en el último tiempo, los allegados al músico le habrían impedido acercarse a él, razón por la cual comparó la situación del ex Sui Generis con la de los últimos meses de vida de Diego Maradona. “Hace mucho que no lo veo”, contó. “Ahora no me lo deja ver mucho su círculo íntimo”.

“Compañera de trabajo y admiradora, y luego pareja”, dijo Cantilo para definir el vínculo que tuvo con García. En diálogo con Juanita Viale, la vocalista contó que en el último tiempo no pudo ver a Charly, una situación que le genera preocupación. “Igual no importa. Pero tampoco voy a insistir”, lanzó la cantante. “Tampoco estoy todo el día pensando por qué no me dejan ver a Charly”, agregó. En ese momento, el actor Antonio Grimau, también invitado a la mesa, comparó la situación del músico con la de la máxima estrella futbolística argentina. “Me hace acordar al caso Maradona, que parece que tenía un círculo que no permitía que accedan a él”, señaló.

“¿Viste? Pero él lo permite”, dijo Cantilo, coincidiendo con el paralelismo. “Lo que pasa es que yo podría. Yo era muy compinche de Charly, tuvimos un romance también, pero nos admirábamos mutuamente. Yo lo admiraba a él, pero no era su fan. Él quería que lo sea, pero a mí no me importaba nada y él se ponía muy nervioso”, agregó.

"Yo era muy compinche de Charly, tuvimos un romance también, pero nos admirábamos mutuamente", señaló Fabiana Cantilo gentileza Fotógrafos Usina del Arte

Luego, Cantilo se refirió a la exposición que ambos tuvieron durante el período en que fueron pareja. “A mí nunca me llamó la atención el poder, la fama, la gloria. Me gusta más estar en mi casa tranquila, pero a mí me mata la angustia”, contó. Y agregó: “Yo en realidad nunca tuve mucho dinero y si tuve lo gasté y Charly García cuidaba más lo que él tenía y a mí no me importaba nada. Charly me ayudó y yo ahora estoy ayudando a otra gente”, concluyó.

