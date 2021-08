Noelia Marzol preparó un encuentro muy íntimo con su pareja pero un imprevisto arruinó todo: “Siempre triunfando”

Desde que se convirtió en madre por primera vez, hace tres meses, Noelia Marzol comparte con sus seguidores de Instagram su forma de encarar el cuidado de su hijo Donatello y su realidad laboral. Sin embargo, este fin de semana sorprendió a todos con un video en el que reveló una intimidad junto a su novio, Ramiro Arias.

Este domingo, la bailarina publicó un curioso video a través de sus stories. En las imágenes se la puede ver lookeada de forma muy sensual, con un body negro con transparencias, sentada en el interior de su hogar. La ocasión para semejante preparación, según aclaró, era que había preparado una cita romántica para disfrutar con su pareja.

Noelia Marzol quiso tener una noche romántica con su novio, pero hubo un "imprevisto"

Según contó, había organizado una cena el sábado por la noche, pero Ramiro la desconcertó con una confidencia y debió cancelar la cita.

“Toda producida chicos, para tener mi primera cita con mi marido después de haber sido mamá, y el señor volvió de la cancha, de jugar y... ¿Qué pasó, amor?”, se escucha que dice la modelo. En ese momento, Ramiro lanzó: “Me estoy yendo por el baño”.

A pesar del percance, Noelia decidió tomarse la situación con humor y continuó: “Y nada, me tengo que quedar en casa con todo esto que me había puesto para él. Al baño...”.

Noelia Marzol mostró cómo terminó su noche Instagram @noeliamarzolok

Más tarde, la bailarina mostró que la velada terminó con ambos yendo a comprar pañales para su hijo, en plena noche. “Siempre triunfando”, aseguró Noelia en una grabación que publicó del momento, mientras mostraba a su novio en el asiento trasero del auto casi dormido, porque se sentía mal.

Su reflexión sobre la maternidad

Noelia aprovechó el Día de la niñez para dedicarle un emotivo mensaje a su bebé. Además, reflexionó sobre la novedosa experiencia de ser mamá.

“¡Feliz primer día para mi cerdo! ¿Existe algo más satisfactorio que estos momentos? ¡No me vengan a decir que jode no dormir! ¡He dejado de dormir por otras tantas idioteces! O por laburo...”, aseguró una de las figuras de La Academia (eltrece) en el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

La bailarina escribió un emotivo mensaje en Instagram para homenajear a su pequeño hijo Instagram @noeliamarzolok

La modelo también escribió sobre las críticas que recibe a diario. “A veces, cuando digo que yo la paso fantástico con la maternidad, genera algo feo. Como que me la doy de sabelotodo o que me hago la relajada. Por supuesto que es ‘sacrificado’, pero la recompensa es tan grande que no vale la pena detenerse en lo tedioso cuando el disfrute es inmenso”, manifestó.

LA NACION