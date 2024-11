A última hora de este lunes, desde el programa LAM (que se emite por América) aseguraron que la vicepresidenta Victoria Villarruel se casaría el próximo domingo 8 de diciembre en Salta. La respuesta irónica de la funcionaria nacional llegó con una publicación irónica desde su cuenta de la red X: “Me estoy enterando por Uds. de mi casamiento. Si ese día ven que no llego a la Iglesia arranquen la fiesta”.

Ángel de Brito y Yanina Latorre revelaron el dato durante la presentación de la sección que denominan “enigmático”, en la que cuentan cierta información relacionada con algún personaje famoso. La “angelita” fue quien deslizó que Villarruel contraería nupcias próximamente con Sebastián Bajcetic, un importante empresario dueño de las bodegas salteñas “El Pulpo”. Según la mujer del exfutbolista Diego Latorre, la vicepresidenta no tendría pensado invitar al mandatario Javier Milei al presunto festejo.

Se casa la Vicepresidenta de la nación Victoria Villaruel el 8 de diciembre en salta. #LAM pic.twitter.com/GjOo4XVxxh — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 4, 2024

Latorre añadió durante el programa en vivo: “Empezaron a escribirme desde el Gobierno. La mano derecha de Villarruel me aseguró que ella no tiene ninguna relación con Bajcetic y que no hay planes de casamiento”. “Simplemente, informo lo que me dicen y confío en esta fuente, porque me contó algo pequeño que no debía saberse. Era un secreto”, añadió la panelista en defensa de su información luego de recibir la desmentida de la vicepresidenta de la Nación.

¿Se casa Victoria Villarruel? Qué dijo la vicepresidenta ante los rumores @elejercitodelam

“En la familia de él no estarían contentos porque para estar en esta fraternidad tenés que ser ama de casa, cuidar al marido… y ella tiene una vida mundana. Además, ella no quiere tener hijos y esto no le gustaría a la madre de él”, aseguraron en el ciclo conducido por De Brito.

Milei y su relación con Yuyito González

Desde hace unos meses, el Presidente mantiene una relación con la conductora televisiva Yuyito González, a quien conoció con más profundidad en una primera entrevista realizada el año pasado en su programa en Ciudad Magazine y con quien afianzó un estrecho vínculo en un corto plazo. La relación se hizo pública el 13 de agosto último.

En su momento, González dijo que con Milei están “casados” y que el amor que se tienen es para toda la vida. “No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis”, indicó Yuyito, y prosiguió: “Estamos casados ya Javier y yo. Ya estamos casados, a ver si se entendió. Ya nos casamos entre nosotros, Dios y nosotros. ¿Sí? Va a ser para toda la vida, es para toda la vida”. Las declaraciones causaron sorpresa en todo el panel.

La relación se mantiene viento en popa y así lo demuestran cada vez que pueden, ya sea a través de recurrentes publicaciones en sus cuentas de redes como en apariciones públicas. Este lunes, de hecho, Milei estuvo de nuevo en el programa televisivo de su pareja e incluso él le dedicó canciones románticas que se las cantó cara a cara.

LA NACION