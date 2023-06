Se conocieron más detalles sobre la internación de Silvina Luna: “Está librando una batalla”

escuchar

Este martes se conoció la noticia de que Silvina Luna fue internada de urgencia en terapia intensiva. La información fue confirmada por Ángel de Brito quien, apenas unos minutos antes terminar LAM (América), dio detalles sobre la salud de la ex Gran Hermano. Tras asegurar que había chequeado la información tanto con los médicos del Hospital Italiano como con las personas cercanas a la modelo, el conductor detalló: “Está sedada y está con respirador. Está acompañada por su hermano y por la gente que la quiere”.

Si bien de momento los médicos que la están tratando no difundieron un parte médico oficial, los periodistas que mantienen contacto con la familia y allegados a la exparticipante de El hotel de los famosos dieron más detalles sobre su estado de salud. Una de las periodistas que aportó información fue Andrea Taboada, quien en su cuenta de Twitter explicó cuál es la situación actual de Luna.

“Lamentablemente Silvina Luna está en terapia intensiva en el Hospital Italiano desde el día 14 de Junio. Ingresó por guardia con su hermano (Ezequiel) el día 13″, inició Taboada y agregó: “Se habría complicado uno de sus pulmones por una bacteria. Continúa en lista de espera para trasplante renal. Y está intubada”. Al igual que la expanelista de LAM (América), los usuarios de la red social manifestaron su congoja tras el delicado estado de salud de la ex Gran Hermano.

El tuit de Andrea Taboada sobre la situación que atraviesa Silvina Luna (Fuente: Captura de Foto/Twitter)

En términos médicos, desde A la Tarde (América) remarcaron que tendría afección pulmonar, encefalitis y traqueotomía y que estas horas serían las más “críticas”. Además, el equipo que conduce Karina Mazzocco entrevistó al comienzo del programa a una de las amigas de la modelo, Silvia Freire, que fue tajante con lo que atraviesa Luna: “Está librando una batalla”.

Silvia Freire, amiga de Silvina Luna, habló sobre su salud en A la tarde

Los mensajes de apoyo de los famosos a Silvina Luna

La noticia de la internación de Silvina Luna conmocionó a todos, también a los famosos, que a lo largo de la jornada de este miércoles manifestaron su conmoción en sus plataformas sociales, con mensajes de apoyo y pedidos de cadena de oración.

Entre ellos Ángel de Brito, que mediante su programa le ofreció en distintas oportunidades un espacio para hablar sobre la presunta mala praxis que el cirujano estético Aníbal Lotocki tuvo para con ella. “Con respecto a Silvina Luna el cuadro es el que conté en LAM, es grave. Solo prudencia, porque está luchando por su vida. Confianza en los médicos y rezar por su recuperación”, escribió De Brito en su perfil oficial sin brindar más detalles hasta el momento.

El mensaje de Ángel De Brito tras la internación de Silvina Luna (Fuente: Captura de Foto/Twitter)

Al igual que el conductor de LAM, Flor de la V inició esta tarde la conducción de Intrusos (América) con un sentido llamado a la oración en referencia a la situación de la modelo. “Yo les digo una cosa, me va a costar hacer muchísimo ese programa, ya se los voy adelantando”, dijo la presentadora, y agregó: “Me afecta muchísimo lo que le está sucediendo. Es una chica que no se merece haber tenido tanta mala suerte en esta vida. No se lo merece. Es una chica que ha sufrido muchísimo, toda su infancia, desde muy chica en adelante. Uno tal vez la veía, una mujer bellísima, con un físico despampanante, de la que vos podés decir: ‘Puede tener todo lo que quiere en la vida’. Lo tuvo, pero también tuvo muchas ausencias y mucha soledad. Tuvo mucho desamor”.

En este sentido, Maite Peñoñori también aclaró por qué de momento no se brindó ningún parte médico oficial a la prensa, según describió, la familia solicitó “explícitamente” a los médicos y al Hospital Italiano no dar a conocer más información de la que ya se conoce. Es por ello que, más allá de los datos que se puedan obtener gracias a sus allegados, aún no hay ningún reporte oficial sobre su estado actual.

LA NACION