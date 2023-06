Con mucha emoción, Andrea Taboada se despidió de LAM: “Va a ir todo bien en el nuevo desafío”

escuchar

Andrea Taboada tiene un amplio recorrido en la televisión, pero especialmente junto a Ángel de Brito en sus ciclos BdV, y también en LAM. El programa de America que se dedica al periodismo de espectáculos es uno de los caballitos de batalla del canal, y todas las noches ella es una de las fieles laderas del conductor. Por ese motivo, la noticia de su partida caló muy profundo dentro y fuera de ese ciclo. La periodista protagonizó un momento de gran emoción cuando se despidió, y se reveló en dónde la podrán ver en pocos días.

Poco antes del final del programa, De Brito invitó a su compañera al centro del escenario, y abrazándola le dijo: “Quiero agradecerle a Andrea Taboada que nos acompañó estos casi 1800 programas, una excelente profesional, una gran amiga, querida por todo el mundo. Se va, y tuvo muchas propuestas para trabajar, pero se va a quedar trabajando acá, ya lo podemos decir”.

En ese momento, Taboada tomó la palabra. “Sí, ya lo podemos decir. La verdad es que estoy muy contenta que Lucas González, y todo el equipo de producción de Mandarina, y Mariana Fabbiani con toda la mejor de las ondas, me convocaran para estar en DDM, así que estoy muy contenta. Muchas gracias a Mariana, el lunes hay ensayo, así que ya estoy con las pilas en DDM, que vuelve a este canal”, sostuvo.

Más adelante, Ángel de Brito comentó que Andrea “no quiso despedida, no quiso llorar”, y en ese instante ella sumó unas palabras. “A vos te quiero decir: nos conocemos hace muchos años, te agradezco siempre la confianza que me tuviste. Aprendo, aprendí y sigo aprendiendo, y va a ir todo bien en este nuevo desafío que me tiene muy contenta”.

Frente a esas palabras, Yanina Latorre se mostró muy conmovida, y mientras procuraba contener su emoción, Taboada la invitó al centro. “Yanina no llorés, vení, que somos las históricas”.

Abrazada a su compañera y al conductor, la periodista dio sus palabras finales: “A vos Ángel, te agradezco un montón, a todos, al equipo de producción, a los compañeros detrás de cámara, a las angelitas. Mi agradecimiento. Para mí LAM es mi casa. Y a vos te quero mucho, Ángel, gracias por la paciencia. Y quiero decir una cosa, a los que hacen televisión, por favor no se maquillen el cerebro”.

Así, en medio de los aplausos del resto de las angelitas que filmaban la escena, Andrea Taboada se despidió del popular ciclo de espectáculos.

La palabra de Ángel de Brito

De Brito junto a Andrea Taboada Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Consultado por Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo, acerca de cómo tomó las diferentes versiones que circularon a partir de la partida de Taboada de LAM, De Brito -conocedor del paño como nadie- se mostró muy tranquilo. “Las entiendo, porque siempre pasa cuando sale un panelista de un programa, en este caso son dos”, afirmó en alusión también a Estefi Berardi, quien quedará fuera del programa a partir de julio.

En esa línea, de inmediato habló del vínculo que lo une a Taboada. “Mi relación con Andrea tiene 16 años de trabajo, y por eso sorprende tanto”, repasó. Reveló que desde diciembre que tanto él como la productora vienen hablando con ella sobre su salida de LAM, que el tema volvió en marzo y que finalmente el recambio de “angelitas” se dio ahora.

“A ndrea va a seguir trabajando en la productora ”, indicó el periodista en relación al futuro laboral de Taboada, un aspecto que también sumó desconcierto. “Tiene una oferta concreta”, agregó, aunque no develó los planes de Mandarina en relación al futuro de su amiga.

En este sentido, el conductor explicó que la tristeza de Andrea es porque “es muy apegada” y porque son amigos. “Y lo seguiremos siendo”, aclaró. “Tuvimos discusiones, como tienen todos, pero nunca las hicimos públicas, a raíz de otra cosa personal que yo no voy a contar. Discusiones tuvimos toda la vida con Andrea, hasta el último año. Después pasaron cosas en el medio, pero está todo bien, no se rompió ni la amistad ni nada”, añadió.

LA NACION