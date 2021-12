James Bond: se conocieron nuevos detalles acerca de quién podría interpretar al agente 007

El objetivo de Sin tiempo para morir era despedir al James Bond que Daniel Craig interpretó por primera vez en 2006 y, a la vez, darle un cierre al ciclo que comenzó con Casino Royale. Si bien todavía no anunciaron el nombre del nuevo agente 007, lo que sí se sabe es qué características tiene la persona que están buscando. Fue así como sin revelar identidades, quienes dirigen la producción revelaron que buscan que el puesto lo ocupe un británico de “cualquier etnia o raza”.

Si hay algo que Barbara Broccoli tiene muy claro es que el personaje no será interpretado por una mujer, y lejos de considerar esa decisión como antifeminista, la productora explicó que el motivo por el que debe ser un hombre quien interpretara a Bond. “Creo en hacer personajes para mujeres y no solo en que las mujeres interpreten los roles de los hombres”, contó recientemente en una entrevista a The Hollywood Reporter.

Barbara Broccoli, una de las productoras de James Bond (Crédito: Esquire Magazine)

De igual manera, la productora agregó que pensaba que actualmente no existían suficientes buenos papeles para mujeres en el cine e hizo hincapié en que el súper agente 007 “debería ser británico, así como de cualquier etnia o raza”.

Broccoli también confirmó que la búsqueda del nuevo Bond comenzará en 2022 y dio a entender que hasta el momento para Cary Fukunaga -quien dirigirá la producción- todavía no existe un plan completamente definido.

Las opciones para el próximo James Bond

Pese a que aún no hay definiciones, entre los nombres que se barajaron en el último tiempo estuvieron Henry Cavill, Tom Hiddleston, Tom Hardy, Idris Elba y Hugh Jackman.

En una entrevista que Craig concedió a la periodista escocesa Lorraine Kelly, opinó acerca de las diferentes opciones que sonaban para reemplazarlo como el agente del MI6 y, cuando le mencionaron a Jackman, reaccionó de manera insólita: “No lo va a ser. Por encima de mi cadáver”.

Hugh Jackman no dudó en responder a Craig a través de sus redes sociales (Crédito: Instagram/@thehughjackman)

Pero las palabras del actor fueron una mera broma ya que ambos son muy amigos, e incluso llegaron a trabajar juntos en una obra de teatro en Broadway 2009. Luego de aquel reportaje Wolverine aprovechó la ocasión para responderle a su colega a través de redes sociales: “Bueno... ¡Eso acaba con el rumor! Daniel, amigo, siempre serás 007 para mí”, escribió en su cuenta de Instagram.

Tal parece que los millones de fanáticos tendrán que esperar al menos hasta el primer trimestre de 2022 para ver develado quién interpretará al mejor agente secreto inglés del mundo.