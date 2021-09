Daniel Craig tuvo una insólita reacción cuando preguntaron por su posible reemplazo en James Bond

Sin tiempo para morir, la última película en la que Daniel Craig encarna a James Bond llega a los cines este viernes 1° de octubre. El actor se pondrá por última vez el traje del agente secreto y dejará paso a un nuevo intérprete que lo reemplazará en la próxima entrega. Al parecer, la búsqueda se retrasará más de lo esperado y no será hasta 2022 cuando se empiece a discutir quién será el elegido para un puesto en el que ya sonaron varios nombres.

En una entrevista en el programa Today de BBC Radio 4, los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson contaron que todavía no tienen decidido quién podría reemplazar a Craig. “Oh, Dios, no. No estamos pensando en eso en absoluto. Queremos que Daniel tenga su momento de celebración. El año que viene empezaremos a pensar en el futuro”, aseguró ella.

Craig, de 53 años, abandona la saga tras haber actuado en cinco películas a lo largo de15 años. Este vacío deja por ahora vacante al futuro intérprete del icónico personaje porque recién el próximo año se conocerá quien encarnará al agente secreto. Sin embargo, entre los nombres que se barajaron en el último tiempo se encuentran los de Henry Cavill, Tom Hiddleston, Tom Hardy, Idris Elba y Hugh Jackman.

El actor australiano no dudó en responder a Craig a través de sus redes sociales Instagram @thehughjackman

En una entrevista concedida a la periodista escocesa Lorraine Kelly, Craig opinó sobre las diferentes opciones que suenan para reemplazarlo como el agente 007 y, cuando le mencionaron a Jackman, tuvo una insólita reacción y respondió: “No lo va a ser. Por encima de mi cadáver”.

Hugh Jackman es uno de los posibles candidatos que resuenan para reemplazar a Craig instagram.com/thehughjackman

El mensaje de Craig fue hecho en tono de broma porque es muy amigo de su colega. De hecho, llegaron a compartir una obra de teatro en Broadway en el 2009. Enterado de lo que dijo en la entrevista, el intérprete australiano no dudó en responder al actual agente secreto a través de sus redes sociales. “Bueno... ¡Eso acaba con el rumor! Daniel, amigo, siempre serás 007 para mí. Sin tiempo para morir. Me apunto”, escribió en su cuenta de Instagram.

Antes de que Craig se convirtiera en James Bond, Jackman fue uno de los candidatos a serlo, aunque al principio no estaba interesado. “ba a rodar X-Men 2, Wolverine se había convertido en esta cosa en mi vida y no quería estar haciendo dos personajes icónicos a la vez”, explicó durante un reportaje a British Press Association en 2011.

Daniel Craig se pondrá en la piel de James Bond por última vez TOLGA AKMEN - AFP

Pese a todo, el australiano siempre dijo que el mítico agente de inteligencia era un personaje que le gustaría interpretar. “Siempre quise ser 007. Es el único superhéroe británico”, indicó al sitio The Project. Además, insistió en que si le proponen encarnar a Bond, “lo consideraría seriamente”.