La rara aparición pública de Ella Loudon, la hija de Daniel Craig a quien el actor no le dejará su fortuna

Ella Loudon, la hija de Daniel Craig, sorprendió el martes por la noche cuando acompañó a su padre a una fiesta posterior a la proyección de 007, sin tiempo para morir (el último film en el que el actor se pondrá en la piel de James Bond) en el Royal Albert Hall de Londres, evento que reunió a actores, músicos, guionistas y productores, además de miembros de la realeza británica.

La joven de 29 no suele asistir a eventos de su padre, por lo cual su presencia en el premier fue toda una anomalía. Ella es la primera hija de Craig, fruto de su relación con la actriz Fiona Loudon, con quien estuvo casado de 1992 a 1994; el actor también tiene una hija con su actual esposa, Rachel Weisz, cuyo nombre nunca revelaron a la prensa. La actriz de El jardinero fiel no asistió al evento del martes porque se encuentra en Nueva York filmando la serie de Amazon Prime Video, Dead Ringers.

Craig y Ella, paseando por Nueva York The Grosby Group

En cuanto a Ella, sigue el camino de su padre y está desarrollando una carrera como actriz, especialmente en el mundo teatral, en obras para Shakespeare & Company. Asimismo formó parte de diversos cortometrajes, tales como Maneater y Trauma is a Time Machine. Loudon vivió en Londres hasta los 17 años, tiempo en que emprendió un viaje a los Estados Unidos, donde estudió actuación en la Universidad de Nueva York. Tras recibirse, comenzó a viajar de Nueva York a Los Ángeles, donde dio sus primeros pasos en el teatro, en obras como Macbeth y Cymbeline.

Por otro lado, la joven declaró en una oportunidad que batalló en el pasado contra una depresión, y que es muy unida a Weisz. De hecho, fue una de las pocas personas en asistir a la boda de su padre con la actriz. Ella, su mamá Fiona y Rachel suelen compartir numerosas salidas juntas, demostrando que son una familia ensamblada que convive en armonía. Loudon también mantiene un gran vínculo con su hermanastro, Henry Aronofsky, el hijo que Weisz tuvo con su expareja, el realizador Darren Aronofsky.

En cuanto a las declaraciones que ha hecho Craig de sus hijas, son escasas y no muy extensas, dado que el actor de 53 años valora mucho la privacidad de su familia. “Es algo fundamental para mí”, ha expresado en una oportunidad.

El protagonista de 007, sin tiempo para morir sí expresó su deseo de no pasarle su fortuna a sus hijas una vez que él ya no esté. “Prefiero despilfarrar todo mi dinero porque la idea de dejar una herencia me parece de mal gusto”, manifestó. “No le quiero dejar grandes sumas de dinero a mi próxima generación, o regalás lo que tenés o la gastás antes de partir”, sumó tajante.

Ella también cultiva el mismo perfil bajo que su padre. En su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 6000 seguidores, solo postea imágenes de películas y obras de teatro, el back de algunos rodajes, producciones fotográficas y postales de salidas con sus amigos.