Las redes sociales se convirtieron en un importante canal de comunicación en los últimos años. Sin embargo, algunos lo utilizan con fines oscuros y buscan víctimas a través de ellas. Eso le sucedió a Rachel, propietaria de un consultorio médico, que buscaba un nuevo vínculo amoroso luego de su separación a los 57 años. Creer o reventar, se enamoró del actor Kevin Costner y salió con él hasta que se dio cuenta de que todo se trataba de una estafa virtual.

La mujer en cuestión compartió su traumatizante historia cuando pensó que estaba conociendo a Kevin Costner. Todo comenzó cuando recibió un mensaje de la persona que se hacía pasar por la estrella de Hollywood en julio de este año a través de Instagram. Ella, temerosa, se preguntó cómo una persona así la elegiría, pero le respondió el mensaje. “Me sentí afortunada de que me hubiera notado entre los miles de seguidores en sus redes sociales”, señaló en diálogo con MailOnline.

Una persona se hizo pasar por Kevin Costner para estafar a una mujer de Sussex

Aunque en primera instancia no estaba convencida de la veracidad, un mensaje de voz y una videollamada la terminaron de convencer. “¿Cómo podría no ser el verdadero Kevin Costner cuando su voz ‘ahumada’ es exactamente la misma que en sus películas?”, se preguntó.

Todo encajaba. Ella se había divorciado de su marido en 2005 y el actor de Yellostone (2018) había solicitado el divorcio de Christine Baumgartner en mayo de este año. A medida que pasaban las conversaciones, él la enamoraba más y más.

Kevin Costner es un actor, director y guionista estadounidense de 68 años

En cada mensaje de WhatsApp le decía lo especial que era, además de mensajes de voz constantes para mantener un diálogo fluido. “Por la noche, solía dejarme mensajes deseándome dulces sueños. Me parecieron maravillosos”, agregó Rachel.

La mujer, de 57 años y nacida en Sussex, se terminó ilusionando luego de que la persona le compartiera historias de vida. El supuesto actor le mostró a sus familiares y amigos, lo que llegó a un alto grado de seriedad en este vínculo que se estaba formando. Liam, Cayden, Lily y Annie Costner le escribieron a través de sus “cuentas secundarias” de redes sociales para comentarle a Rachel que su padre no paraba de hablar de ella.

Durante tres meses conversaron. Rachel le contaba sobre su trabajo y los viajes que quería hacer, mientras que el supuesto actor le hablaba de los proyectos en los que estaba trabajando. “También me decía cuánto significaban sus hijos para él. Me hizo sentir amada, segura, muy especial, como en un cuento de hadas. Me dio la esperanza de que íbamos a hacer planes para nuestro futuro. Perdí peso con sentimientos de mal de amores”, continuó.

Kevin le mencionó que a su representante no le gustaba que hablara con una fan, así que pidió que se cambiaran al chat de Google y al de Telegram para que él no supiera que estaban hablando. Rachel sospechó de esta decisión y más aún cuando Kevin -o mejor dicho, el impostor- comenzó a rechazar las videollamadas.

Pero la estafa llegó a su fin en septiembre. “Me pidió £3000 para la membresía VIP, lo que significaba que tendría acceso completo a él. Me di cuenta de que me habían atraído a una trampa y me habían engañado por completo”, concluyó.

Rachel se sintió “traumatizada” con este hecho y le dio tanta vergüenza que no lo quiso compartir ni con su familia, pero finalmente decidió hacerlo público para concientizar a otras personas que pueden ser estafadas virtualmente con la tecnología de hoy.