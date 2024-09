Se estrenó en 2022, recién ahora llegó a Netflix y ya se encamina hacia lo más visto

Escuchar

Hay producciones cinematográficas que se estrenaron hace años, pero cuando desembarcan en el streaming causan sensación como el primer día. Esto es lo que ocurrió con Downton Abbey: Una nueva Era, una película de 2022 que aterrizó en Netflix el miércoles 11 de septiembre y va camino al estrellato. (Ver en Netflix).

Downton Abbey, tiene en vilo a todos desde 2010, momento en el que se estrenó la serie (Foto: Twitter @showmundialshow)

Se trata de una secuela del filme Downton Abbey, lanzado en 2019. Esta cinta de drama histórico dura dos horas, está escrita por Julian Fellowes, creador y guionista de la serie homónima de 2010, y es dirigida por Simon Curtis.

Escena de "Downton Abbey" (Foto: Twitter @showmundialshow)

Según la sinopsis oficial, la trama, la cual tiene en vilo a la mayoría de los suscriptores del gigante streaming, gira en torno a Violet, la condesa viuda de Grantham, quien heredó una villa en el sur de Francia de un viejo amigo. Mientras tanto, un cineasta obtiene el permiso de Mary para rodar una película en Downton Abbey. Robert piensa que tener actores y actrices dando vueltas, maquillados, es una idea terrible, pero otros miembros de la familia, y los sirvientes, están encantados con todo eso. Para perderse la “película espantosa” de Mary, como la llama Robert, algunos miembros de la familia viajan al sur de Francia para resolver el misterio de por qué el amigo de Violet le dejó una villa.

Downton Abbey tendrá una tercera parte Ben Blackall

“Buena película con sus excelentes diálogos y unas fenomenales actuaciones”; “Excelente desenlace. Un poco triste por Lady Mary, le debieron dar otra oportunidad para rehacer su vida amorosa”; “Linda película, buenos actores que transmiten su sentimiento. Deberían continuar grabando con la vida de Lady Mary”; “Excelentes actuaciones de todos. El vestuario increíble y la escenografía muy buena. Me encantó”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en la reseña de Google.

Reparto de Downton Abbey: Una nueva era

Nathalie Baye (Madame de Montmirail)

Hugh Bonneville (Robert Crawley)

Samantha Bond (Lady Rosamund Painswick)

Laura Carmichael (Edith Pelham)

Jim Carter (Charles Carson)

Raquel Cassidy (Phyllis Baxter)

Jonathan Coy (George Murray)

Brendan Coyle (John Bates)

Todo lo que se sabe sobre el estreno de Downton Abbey 3

Desde junio de este año que habla de un inminente estreno de la tercera parte de la película romántica de época, cuando Imelda Staunton, que interpretó a Lady Maud en la primera y segunda entrega, anunció que la tercera parte de la saga estaba en marcha.

Imelda Stauton, una de las caras de Downton Abbey

Pero aquella información, se confirmó horas más tarde a través de la cuenta de Instagram de Downton Abbey. “Focus Features y Carnival Films están encantados de anunciar la tercera película en la querida franquicia de Downton Abbey”, escribieron en la descripción del reel que publicaron en los que se ve a distintos intérpretes celebrando la buena nueva.

La noticia generó repercusión rápidamente entre los fanáticos, quienes no tardaron en dejar su comentario debajo del posteo que obtuvo miles de reproducciones. “¡Tan feliz! No puedo esperar a ver mi elenco y series favoritas otra vez”; “¡Ay, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Si me emociono solo con escuchar la música, imagínate ver otra película! ¡Maravilloso poder ver un poco más de mi querida serie!”; “No puedo esperar para verla”; “Me alegraron el día, el mes y el año. Qué felicidad”, fueron solo algunos.

