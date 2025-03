La película de acción y suspenso que se volvió una de las más vistas de Netflix

Para actualizar constantemente su amplio catálogo, Netflix no para de estrenar nuevas producciones que deslumbran a sus suscriptores. Sin embargo, muchas veces, cuesta elegir qué ver entre tantos títulos disponibles. Esta semana, aterrizó en la plataforma de streaming una película que rápidamente se destacó entre las demás y es ideal para los fanáticos de la acción y el suspenso: Juego de secretos.

El filme de 2022, protagonizado Mel Gibson, uno de los máximos exponentes del cine de acción, da de qué hablar por su increíble ritmo y su atrapante trama. De acuerdo a su sinopsis oficial, la película sigue la historia de Harris, “un oficial de la CIA se convierte en el principal objetivo en una operación de entrega luego de ser el chivo expiatorio de la muerte de un sujeto en un interrogatorio”. El protagonista será el encargado de detener y rubricar a personas extranjeras para interrogarlas y desenmascarar a Olsen, el agente que lo engañó.

Juego de secretos no solo tiene una increíble recepción por parte del público de Netflix, sino que es aclamada por la audiencia y por la crítica desde su estreno. Esto no sorprende, ya que, como en otras películas del género, entre las que se encuentran Corazón valiente y Arma mortal, Gibson da una masterclass sobre cómo tiene que ser una buena película de acción. Asimismo, Dermot Mulroney, quien interpreta al protagonista, también hace un excelente trabajo.

La película, dirigida por Grant S. Johnson y escrita por Mike Langer y Tyler W. Konney es ideal para disfrutar el fin de semana con amigos o en solitario, en especial para aquellos que aman la tensión y la adrenalina desde el primer minuto hasta el último. A su vez, la producción es la indicada para quienes buscan una buena historia sin estar demasiado tiempo frente a la pantalla, dado que dura una hora y 44 minutos.

Es importante destacar que uno de los puntos que hacen a Juego de secretos mega interesante es que no sigue una estructura lineal, sino que, por el contrario, tiene constantes saltos temporales que requieren atención máxima por parte de los espectadores, para no omitir ni un detalle. Esta es un arma de doble filo, ya que definitivamente no es recomendable para quienes buscar relajar la mente al ver una película.

Con sus virtudes y complejidades, en general, la película cumple con lo esperado por los amantes del cine de acción y espionaje y ofrece intriga y suspenso suficientes. Además, es una gran joya para los seguidores de Mel Gibson, quien nunca decepciona.

El elenco completo de Juego de secretos

Dermot Mulroney (Harris)

Mel Gibson (Olsen)

Adan Canto (Kavinsky)

Katie Cassidy (Miller)

Annie Ilonzeh (Visser)

Rhys Coiro (Reese)

Barkhad Abdi (Omar)

Jason Isaacs (Bill)