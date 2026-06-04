Se filtró la drástica decisión de Federico Bal tras el fuerte descargo de Barbie Vélez

Las declaraciones de Fede Bal sobre su conflictivo romance con Barbie Vélez en una reciente entrevista con José María Listorti destaparon un nuevo escándalo que parecía haber quedado atrás, en abril de 2016, cuando los actores decidieron continuar sus vidas por caminos separados. En medio de la reacción de la actriz y el llanto desconsolado de Nazarena Vélez, el hijo de Carmen Barbieri tomó una drástica decisión que sorprendió a todos.

Barbie Vélez y Fede Bal se separaron en medio de denuncias cruzadas

Según contó Daniel Ambrosino este miércoles en Intrusos (América TV), Bal decidió guardar silencio. “Con respecto a todo lo que está pasando ahora, Federico no va a ser nunca más referencia a nada de todo esto”, comentó.

Daniel Ambrosino fue el encargado de revelar la drástica decisión que tomó Fede Bal tras el escándalo con Barbie Vélez (Foto: Captura TV)

Asimismo, este martes el periodista Matías Vázquez se comunicó con él y leyó su respuesta en Puro show (eltrece). “No hablo nunca más de esto. Te repito, ya es un tema terminado. Respeto la decisión de Barbie”, aseguró.

La determinación del conductor llegó horas después de que escuchara a la madre de Vélez quebrarse en vivo. Todo comenzó cuando Denise Dumas le preguntó a su compañera por qué no quería ir a LAM (América). Entre lágrimas, la productora teatral expresó: ”Porque cuando un hijo la está pasando mal, no lo puedo evitar. Ver a Bárbara sufrir, revivir un montón de cosas, ver cómo la señalan". Acto seguido, Dumas le dijo: “No podés engancharte...”. Sin embargo, Vélez interrumpió en un llanto desconsolado: “¿Cómo no me voy a enganchar si están hablando de mi hija?“.

Nazarena Vélez se quebró en LAM y furiosa apuntó contra Fede Bal y Laurita Fernández

Y continuó: “¿Vos sabés lo que sufrió Bárbara? ¿Vos sabés lo que es ver a una hija completamente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama, y vos ver cómo todo el mundo la señala? Y cómo la Justicia no es justicia... Nos pasa siempre en este país“.

Cuáles fueron las palabras de Fede Bal que desataron la polémica

En una entrevista con José María Listorti en el canal de streaming Blender, Fede Bal recordó las mutuas denuncias de violencia de género y daños que atravesaron hace una década (causa en la que ambos terminaron sobreseídos por la Justicia en 2017).

Fede Bal recordó su conflictivo romance con Barbie Vélez y generó polémica

En sus dichos, afirmó que “el tiempo le dio la razón” y se posicionó desde un lugar de tranquilidad respecto a su inocencia. “Cuando vos sos una buena persona e hiciste las cosas bien, no te escapás a Brasil, te quedás acá recibiendo a la prensa porque vos sos un chabón sincero, que hiciste las cosas bien en una relación durísima que habría que haber terminado mucho tiempo antes”, lanzó.