Se hizo famoso en Rebelde Way, pero se alejó del éxito y encontró su verdadera pasión en Perú

Actuación, periodismo y viajes por el mundo, tres universos que para algunos parecerían difícil de congeniar, pero para otros forman parte de la cotidianidad o por lo menos de la de Jorge “Coco” Maggio. Salió del colegio secundario convencido de que lo suyo eran los medios, pero por esas cosas de la vida terminó convirtiéndose en un “chico Cris Morena”. Hoy vive en Perú, tiene un blog de viajes y en diálogo con LA NACION habló de su rotundo cambio de vida y de cómo logró que todas sus pasiones converjan en un solo lugar.

Coco terminó sus estudios secundarios con un objetivo claro: ser periodista. Por esto no dudó y se inscribió en la Universidad de Buenos Aires (UBA) para estudiar Comunicación. Con una familia numerosa (es el menor de cinco hermanos) buscaba ganar su propio dinero y de a poco abrirse lugar en el mundo. “Me costaba conseguir trabajo porque la gente me veía muy chico”, aseguró. Pero, lo que no sabía era que -en ese momento- esa negativa le abriría otra puerta, una con la que muchos soñaron cruzarse alguna vez: la del universo Cris Morena.

Coco Maggio fue parte del elenco de Rebelde Way (Foto: Instagram @rebeldewway)

“Una amiga me comentó que el marido de su prima era director de Chiquititas y estaban haciendo un casting”, recordó. Desde siempre se definió como “una persona a la que no le gusta pasar desapercibida”, por lo que no dudó en inscribirse. Aunque no seguía el programa, sabía quién era Cris Morena y, al contrario de lo que podría pensarse, no lo vio como una oportunidad para ser actor, sino más bien de acercarse al mundo del periodismo.

“Tuve la prueba con Cris y su equipo y les comenté que me iba de viaje en febrero con mi club y estaba ahorrando. Fui un caradura. En vez de decir ‘estoy para lo que sea’, fue ‘está bien, pero…’”, comentó entre risas. “Hice el taller, me fui de viaje y mientras estaba afuera me mandó un mail mi mamá que decía que me habían contratado de Telefe. Así comenzó la gran aventura de Coco Maggio en la televisión. ¿Su primer trabajo? Un papel en Chiquititas.

Del debut en Chiquititas al éxito inagotable de Rebelde Way

Una vez que finalizó el programa, Cris Morena volvió a llamar a Coco para su siguiente proyecto, uno que causó una verdadera revolución no solo en la Argentina, sino también en el mundo: Rebelde Way. A pesar de que se estrenó hace veinte años, hasta la fecha la ficción sigue muy presente. “Hace poco fuimos a comer con Benjamín Rojas y había una familia al lado nuestro. Los chicos de siete u ocho años nos vinieron a pedir fotos y las mamás decían, ‘pero nosotros los mirábamos’”, relató. Y es que a principios de 2022 la novela llegó a Netflix y se convirtió en la opción de muchos a la hora de elegir qué mirar.

Coco Maggio estuvo en Chiquititas y Rebelde Way; hoy vive en Perú y tiene un blog de viajes (Foto: Captura de YouTube)

Pero, no son solo son los fanáticos quienes lo recuerdan, sino también los propios protagonistas y su círculo íntimo. “En marzo de 2022 me casé y muchos de los chicos del programa fueron, Benjamín, Micaela Vázquez y Diego Child. En un momento comenzó sonar “Bonita de más” y mis amigos nos pusieron unas remeras con el estampado del Elite Way School (el colegio al que iban los personajes) y terminamos cantando a los gritos”, sostuvo. Fue algo que los marcó y lo saben, incluso hasta la actualidad hablan y comparten anécdotas.

El exChiquititas casó en 2022 y Benjamín Rojas fue testigo de su casamiento Gentileza Coco Maggio

Después de interpretar a Tomás Ezcurra durante dos temporadas en Rebelde llegaron nuevas oportunidades: giras por Latinoamérica, conciertos y un papel en Floricienta. En el camino, no se apartó de su otra pasión: el periodismo. Trabajaba en la revista del programa, era el encargado de hacerle las entrevistas a sus propios compañeros y, además, estudiaba.

Muni Seligmann, Diego Child, Coco Maggio y Mica Vázquez en el backstage de Floricienta (Foto: Instagram @diegochildok)

Por las exigencias de las grabaciones y la carga horaria, se cambió a una universidad privada y así logró terminar la carrera. Si bien hizo realidad uno de sus mayores sueños, el camino fue arduo, ya que vivía en San Isidro, estudiaba en Puerto Madero y grababa muchas veces en Palermo: “No paraba″.

Pero, escribir en la revista no era lo único que le gustaba, ya que en las giras también disfrutaba de grabar con su cámara todo lo que veía. Y, eso que comenzó como un juego, pasó a ser su trabajo. Tras su paso por Floricienta, fue productor periodístico de Fans y también conductor junto a Mica Vázquez y Jenny Martínez. En 2015 los tres recibieron una invitación para estar en Combate en Perú y meses después lo llamaron para reemplazar a los presentadores del programa. Fue así como armó las valijas y comenzó un nuevo camino, esta vez en Lima.

Maggio fue conductor de Combate en Perú Instagram @cocomaggio

De la Argentina a Perú, y de ahí al mundo

Originalmente, su estadía en Perú iba a ser de un año, por lo que decidió conocer un poco más el país recorriéndolo los fines de semana. Esto le permitió pensar en su próximo proyecto, un programa de viajes: “Hice un piloto, tuve una reunión con una marca y me compraron. Estaba comprometido a hacerlo. Si bien comenzó como un juego, fue creciendo y hoy me dedico a eso”.

Desde 2017 lleva recorridos todos los departamentos de Perú, viajó a Chile, Ecuador, volvió de visita a la Argentina y tiene en vista Bolivia como próximo destino.

Cuando se instaló en Perú, Maggio decidió comenzar a viajar, primero dentro del país y después a distintas partes de Latinoamérica Gentileza Coco Maggio

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 600 mil seguidores, y de su canal de YouTube, comparte sus viajes y aventuras. Su último destino, antes de viajar a la Argentina para las fiestas, fue Qatar, más precisamente la final del Mundo. “Me saqué el pasaje cuando terminó el partido de Croacia y fue un sueño cumplido. Al dedicarme a los viajes hay cosas que se me hacen más fáciles, pero igual sufrí porque, aunque tenía todo, no me daban la visa para ingresar al país”, manifestó.

Coco viajó a Qatar para ver en vivo la final del Mundial (Instagram @cocomaggio)

En su paso por Qatar vivió experiencias inolvidables. “Cuando llegué me encontré con todos los argentinos. Fue muy movilizante, miraba y lloraba. En un momento me tranquilicé y de repente se nos vino el mundo abajo. No podía ni hablar ni grabar, parecía una película de terror. Estaba rodeado de árabes y todos me abrazaban porque me veían mal”, sostuvo. Pero, al final, todo valió la pena, porque la Argentina salió campeón del mundo.

La vida de Coco Maggio en Perú: surf, restaurante y familia

Entre viajes, grabaciones y cambios en su vida, también hubo lugar para el amor. En marzo de 2022, Maggio se casó con una peruana que conoció en una fiesta a la que, por esas cosas de la vida, lo invitó Pablo Heredia, otro exRebelde Way. Si bien ella es médica y él disfruta de recorrer el mundo, se complementan y logran sacar lo mejor de cada uno.

Si bien se conocieron mientras trabajaban en televisión, hasta la actualidad Coco Maggio y Mica Vázquez son grandes amigos Gentileza Coco Maggio

La pareja, que tiene un restaurante de “comida argentina con fusión peruana” donde sirven milanesa, asado y empanadas, vive con sus perros en un balneario llamado Punta Hermosa, a una hora de Lima. Allí está cerca de otra de las cosas que más disfruta: surfear. “Empecé a practicarlo, me gustó y terminé viviendo en una de las capitales del mundo del surf”, indicó.

En 2016 Coco Maggio se mudó a Perú, donde actualmente vive con su esposa Gentileza Coco Maggio

Aunque su sueño era ser periodista, la vida lo llevó por otros caminos. Trabajó como actor, productor, camarógrafo y acumuló cientos de experiencias a través de los viajes. Fue así como logró que su presente sea una combinación de todas sus pasiones. “Hoy, 20 años después de haber empezado, encontré lo que quería hacer, aunque sin saberlo. Soy una persona curiosa a la que le gusta aprender y aún continúa en esa búsqueda constante. Sin darme cuenta tuve mil vidas en cuarenta años”, reflexionó.