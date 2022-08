Mica Vázquez hizo un contundente posteo en medio del escándalo con Fernando Gago

Días atrás, Micaela Vázquez destapó una olla que se volvió un tanto difícil de cerrar. Todo comenzó cuando recordó la relación que tuvo con Fernando Gago a comienzos del año 2000 y cómo, a través de un mail, se enteró de que él tenía una relación paralela. Tras hablar durante varios días del tema y revelar intimidades del vínculo amoroso que tuvieron, la actriz hizo un contundente posteo que no dejó lugar a dudas.

La novela comenzó allá por el 2000, cuando Micaela actuaba en las exitosas telenovelas de Cris Morena y Fernando brillaba en Boca Juniors. Tras recibir una propuesta para jugar en el Real Madrid, la pareja se mudó a Europa, donde tenían planeado construir su vida -y su casa- juntos. Sin embargo, gracias a un mail que recibió, la actriz se enteró de que su novio le era infiel con Gisela Dulko, quien hoy es su exesposa y madre de sus hijos.

Sin embargo, tras ventilar algunos trapos sucios de su relación con el exjugador de la Selección Argentina, Micaela desvió un poco el foco en el tema para dejar en claro que la herida, aunque si bien dolió, hoy ya está sanada. En su cuenta de Instagram, compartió una tierna foto junto a su pareja y su hijo y escribió: “Mi familia”, junto al emoji de un corazón y una carita enamorada.

La tierna foto de Mica Vázquez con su pareja y su hijo (Foto: Instagram @micavazquezok)

Si bien separarse de Gago fue una decisión difícil, la exChiquitias aseguró que pudo dar vuelta la página y volver a enamorarse. Hoy está feliz con su pareja y padre de su pequeño hijo y, en Socios del espectáculo (eltrece) reveló cómo quedó el vínculo con su ex tras las infidelidades. “Para mí de verdad prescribió mi historia con Fer. Estoy en otra, tengo una familia hermosa, pasaron muchos años. No le guardo rencor, lo quiero, no sé si estará enojado, si no estará enojado, no es lo que a mí hoy me interese, de verdad”, sostuvo.

Aseguran que Mica Vázquez engañó a Fernando Gago con su excompañero Gonzalo Higuaín

Luego de revelar que Gago tenía una relación paralela con Gisela Dulko, con quien tras largos años de casados y dos hijos terminó separándose en medio de un escándalo con rumores de terceros en discordia, la conductora aseguró que su entonces pareja no le metió los cuernos únicamente con la tenista. “Yo estaba totalmente enamorada de él y me separé porque me cagó con media Argentina y con media Europa”, sostuvo en PH Podemos hablar (Telefe).

Sin embargo, también admitió que tras enterarse de la vida paralela del futbolista, decidió jugar al ‘ojo por ojo, diente por diente’ y buscar venganza. En Socios del Espectáculo, Luli Fernández contó quien habría sido la persona en la que la actriz buscó refugio. “Yo tengo mucha memoria. En su momento se habló de que una de las primeras explosiones en esa relación tuvo que ver con una supuesta relación que Mica habría tenido con Pipita Higuaín. Si van al archivo lo van a encontrar”, sostuvo y luego agregó: “Los que saben dicen que ahí habría habido un ‘rifirrafe’”.

Desde Socios del Espectáculo aseguran que Mica Vázquez engañó a Fernando Gago con Gonzalo Higuaín

Gago e Higuaín eran compañeros de equipo en el Real Madrid y también compartían la albiceleste en la Selección Argentina. Con respecto a esto, Mariana Brey se refirió a los conflictos que habrían ocurrido en alguna de las convocatorias. “Maradona era el DT de la Selección Argentina y tuvo que elegir a cuál de los dos convocaba porque se llevaban mal producto de este lío”, indicó.