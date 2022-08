Benjamín Rojas salió a pasear por Rosario, se cruzó con una canción de Chiquititas y se puso a bailar: “Ahí comenzó todo”

No hay dudas de que las telenovelas de Cris Morena marcaron a varias generaciones. Las historias y canciones icónicas quedaron grabadas por siempre en la memoria de aquellos que todas las tardes se sentaban frente al televisor a mirar Rebelde Way o Casi Ángeles. Pero, no son solos los fanáticos quienes lo recuerdan, sino también sus propios actores. Recientemente, Benjamín Rojas se cruzó en un parque con una canción de Chiquititas, se puso a bailar y rememoró sus inicios en el mundo artístico.

Varias fueron las celebridades que comenzaron sus carreras en el “semillero Cris Morena”. Uno de ellos fue Benjamín Rojas, quien debutó en Chiquititas en 1998 y a partir de ahí comenzó a trabajar con quienes serían sus compañeros durante muchos años más, como Luisana Lopilato, Felipe Colombo y Camila Bordonaba. Pero, aunque pasaron más de 20 años de ese momento, recientemente demostró que aún lo recuerda, casi, como si hubiera sido ayer.

Benjamín Rojas debutó como actor en Chiquititas de 1998 (Foto: Captura de video)

Los últimos años lo encontraron a Benjamín arriba de las tablas. Trabajó en varias producciones teatrales con su amigo Nicolás Vázquez y ahora, ambos, junto a Gimena Accardi, están de gira con su obra Una semana nada más. Durante su estadía en Rosario, aprovecharon para dar un paseo y recorrer la costanera. Sin embargo, se toparon con algo que hizo viajar a Rojas 20 años al pasado.

En su recorrida por la costanera rosarina pasearon por un parque y mientras pasaban frente a una calesita escucharon sonar “Rinconcito de luz”, una de las canciones que marcaron el comienzo de la carrera artística de Rojas allá por 1998. El momento quedó registrado por la cámara de un teléfono celular y el exRebelde Way lo compartió en su cuenta de Instagram.

“Una calesita de Rosario me llevo a mis inicios. Chiquititas en el ‘98. Esta canción quedó para siempre en mi recuerdo. Ahí comenzó todo”, escribió el actor en el posteo. En el video se lo pudo ver junto a Nicolás Vázquez y el director de la obra de teatro Mariano Demaría, quien fue el encargado de registrar el momento. Cuando Rojas escuchó la canción no pudo evitar emocionarse al recordar su pasado.

Benjamín Rojas recordó sus inicios en Chiquititas

“Temazo. Es de cancha”, dijo y no dudó en tirar unos pasos y bailar y cantar al ritmo de la canción, mientras Vázquez lo aplaudía. Rápidamente, el posteo se llenó de likes y comentarios de algunos seguidores que lo vieron en Chiquititas. “Inolvidable”, “Enamorada de Benja desde 1998″, “Qué lindos recuerdos”, “¿Cómo se madura así? Imposible con ustedes”, fueron algunos de los mensajes que recibió el posteo.

Desde su debut en Chiquititas de 1998, Benjamín se convirtió en un indiscutido “chico Cris Morena”. Tras varias temporadas de la novela, protagonizó de Rebelde Way, donde interpretó a Pablo Bustamante y recorrió los escenarios del mundo con Erreway, la banda que se formó en el programa y que también integraban Luisana Lopilato, Camila Bordonaba y Felipe Colombo.

Benjamín Rojas recordó sus inicios en Chiquititas donde trabajó con Luisana Lopilato (Foto: Captura de video)

Además, también estuvo en las dos temporadas de Floricienta y Alma Pirata. Asimismo, hizo algunas participaciones especiales en Casi Ángeles y protagonizó la serie Jake & Blake. Si bien pasó el tiempo y se alejó un poco de las tiras juveniles, hasta el día de hoy guarda lindos recuerdos de esa etapa de su vida.