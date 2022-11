La emoción de una ex Rebelde Way al anunciar que será mamá por segunda vez junto a su novia

escuchar

La actriz Jazmín Beccar Varela, reconocida en el medio por estar presente en la reconocida tira llamada Rebelde Way, fue noticia en estas últimas horas por un acontecimiento que le cambió completamente su vida: será nuevamente mamá, pero con su novia Sofía Accattoli. Esta noticia se conoció mediante Instagram y atrajo la repercusión de muchas personas que se mostraron felices ante este suceso.

Para anunciarlo, ambas protagonizaron un video conmovedor para sus followers. Sofía, la protagonista de la historia, se trasladó al baño de su casa para hacerse el test de embarazo, mientras Jazmín esperaba afuera. Una vez que se conoció el resultado, se fundieron en un abrazo interminable, que se mezclaron con lágrimas de emoción.

“Una de las noticias más lindas de nuestra vida. Un cambio de vida y una nueva era. Se vienen momentos de movimiento, amor, paciencia, y mucha felicidad. Una familia que se expande, que se agranda, que se forma de un amor inmenso. Bebit@ te estamos esperando con los brazos abiertos. ¡Sofía, que lindo por Dios vivir esto con vos! Te amo!”, deslizó Beccar Varela en su perfil público en un registro fílmico que despertó ternura para quienes estaban al tanto del tema.

La emoción de una ex Rebelde Way al anunciar que será mamá

Además del video que se publicó en las redes, la ex Rebelde Way fue un poco más allá al mostrar su primera ecografía y dejó un mensaje para los que quieran aventurarse a agrandar su familia: “Nunca te quedes con las ganas de nada. Vive y ama sin miedo”. Anteriormente, Beccar Varela tuvo otro hijo en su relación anterior con Franco Stivala llamado Tito y por ende, el grupo familiar se extenderá a cuatro integrantes.

De tres meses y medio, Sofía, la pareja de Jazmín, se encuentra en la dulce espera y ambas aguardan la llegada de su primer bebé. A la hora de conocer la historia de esta relación, hay que remontarse a unos años atrás, cuando ambas, por el mismo medio donde dieron a conocer la noticia, intercambiaron algunos chats que fueron siendo cada vez más asiduos hasta lograr el primer encuentro.

Fuera del ámbito actoral, donde hace varios años desapareció de la escena, la artista decidió abocarse a la comunicación institucional y al periodismo, aunque nunca lo ejerció. Su carrera continuó en una empresa multinacional, aunque no cerró las puertas a cualquier proyecto que se presente para retomar su oficio con el cual se hizo reconocida en el medio.

Su irrupción en la TV fue en el año 2002 cuando en un casting de Cris Morena -al cual asistió por el consejo de una amiga de su mamá-, Jazmín Beccar Varela fue designada para formar parte de la exitosa tira juvenil llamada Rebelde Way que no solo fue furor en Argentina, sino que trascendió los límites y llegó a otros países de Sudamérica. En esa serie, su protagónico fue sobre una chica huérfana llamada Luján, quien ingresó becada al Elite Way School donde encontró amistades y un amor: Marcos, el adolescente “nerd” que encarnó Diego García.

LA NACION