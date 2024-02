escuchar

Después de pasar un tiempo detenido, Elián “L-Gante” Valenzuela bajó notablemente su exposición en los medios de comunicación, aunque no así en las redes sociales. Justamente en sus publicaciones en Instagram se lo vio acompañado por una joven y se habló de un posible romance, algo que confirmó ahora que estuvo invitado a un programa de televisión.

Al referente de la cumbia 420 se le conocieron públicamente pocas parejas: Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica, y Wanda Nara, con quien reconoció que pasó algo. Ahora se suma a la lista la modelo rosarina Candela Arizaga. La noche del martes, en medio de su entrevista en Noche al Dente (América), L-Gante se mostró acompañado por su nueva novia e hizo la presentación oficial frente a cámaras.

En medio de la entrevista, Fernando Dente notó la presencia en el estudio de Candela y pidió que las cámaras la muestren. “Es esa bomba rubiecita”, dijo el cantante para describirla.

Candela Arizaga es modelo y aún no dio detalles de su relación con Elian (Foto Instagram @candelamagaliok)

Sin querer dar demasiada información de su relación, expresó: “Nos conocimos hace un par de fechas. Por ahora es lo que se puede decir”. Candela, por su parte, se llamó a silencio y se limitó a sonreír. La joven, quien cuenta con más de 150 mil seguidores en Instagram, se dedica al modelaje y es promotora.

Lo cierto es que este blanqueo habría desatado un nuevo enfrentamiento entre la cantante y su expareja, Tamara Báez, quien expuso en redes sociales un chat privado en el que hablan acerca de la tenencia de su hija, ante la propuesta del cantante de que viva con él, para que ella pueda tener tiempo para estar con su nuevo novio.

L-Gante está nuevamente en pareja, esta vez con una joven modelo (Fuente: Instagram/@lgante_keloke)

“No me quiero enojar. El único dolor que puedo tener es la poca atención y demostración que le da a mi hija que la crio yo todos los días desde que nació”, aclaró Báez al exponer la conversación y remarcar así que L-Gante es un papá ausente en la crianza de Jamaica.

L-Gante junto a su expareja Tamara Báez y Jamaica, la hija de ambos Instagram @tamaraabaez429

Y para ser clara respecto al conflicto, fue contundente: “Ya lo vi con miles de mujeres, ni una me afecta. Eso no me causa dolor, cuando una es mamá ya se fija en otras cosas. Lo material no llena a las criaturas. No me jodan porque yo sí exploto y puedo contar mucho. Y tus amigas, ¿qué onda? Que me dejen vacilar tranquila en el baile, che. ¿Todo te tienen que contar?”.

Tamara Baez expuso una charla privada con el cantante (Foto Instagram @tamarabaez777)

Cabe recordar que la expareja mantuvo un enfrentamiento público tiempo atrás, pero cuando el cantante fue detenido -en mayo de 2023- parecían haber mejorado su relación y Tamara se convirtió en un gran apoyo para ese complicado momento.