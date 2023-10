escuchar

“Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires”, fue el famoso refrán con el que Juliana Gallipoliti , de 23 años, se refirió en diálogo con LA NACION a los motivos por los que dejó atrás Corrientes, su provincia natal, y hace tres años se instaló en Capital Federal con una valija llena de sueños e ilusiones. Fue finalista de La Voz Argentina (2018), interpretó a ‘Ana’ en la miniserie juvenil Ando cantando (2020), deslumbró en Canta conmigo ahora (2022) y desde septiembre es la nueva vocalista de Agapornis, la banda de cumbia pop que surgió en el año 2010 en la ciudad de La Plata.

Como si eso fuera poco, en diciembre del año pasado, en pleno furor por la selección argentina en el Mundial de Qatar, compartió un video en las redes sociales en donde interpretó la canción reversionada de La Mosca Tsé-Tsé y se volvió viral por su gran parecido con Antonela Roccuzzo. Que la comparen con la mujer de Lionel Messi, “la halaga”, según ella misma asegura, y destaca: “La gente me lo dice un montón y no solo en las redes, sino también en la calle”.

Juliana Gallipoliti causa furor por su parecido a Antonela Roccuzzo (Foto: captura)

Su primer acercamiento al mundo de la música fue gracias a su tía, que a sus cuatro años, le insistió para ir a danza. “Yo de onda le dije ´bueno´ y me re gustó. La danza fue mi primer amor, siempre lo digo. Me di cuenta de que para bailar uno tiene que tener oído musical. De repente empecé a buscar música y a escucharla. En mi casa se escuchaba mucho Michael Jackson y ahí fue naciendo un poco mi amor por la música, de poder vivir de esto, con la idea de que realmente lo disfruto y me hace feliz”, expresó.

Juliana Gallipoliti llegó a la final de La Voz Argentina (2018) de la mano de Tini Stoessel (Foto: Instagram/@julianagallipoliti)

Sin embargo, el constante bullying que sufrió por compañeras de la escuela cuando era pequeña fue lo que más tarde, sin saberlo, la llevaría al éxito. En ese momento, encontró en el canto un refugio y un motivo para seguir, pero sobre todo para confiar en sí misma y concientizar a otros sobre esta problemática.

En ese sentido, aconsejó: “Lo que le recomendaría a cualquier persona es que como siempre alguien va a opinar, no hay que dejar que nada te pare. Es importante trabajar en la seguridad de sí mismo y hacer cosas por uno, como por ejemplo, practicar actividad física e ir a terapia. A mí me ayuda un montón”.

A pesar de las heridas del pasado, no guarda rencor y mira con otros ojos lo que le pasó. “Me hubiera encantado poder recibir unas disculpas porque yo no tengo ningún tipo de rencor ni odio hacia las personas que me hicieron bullying, pero no recibí nunca nada”, aseguró.

Juliana Gallipoliti recibió la propuesta de Agapornis a través de su cuenta de Instagram (Foto: Prensa Juliana Gallipoliti)

“If I ain´t got you”, de Alicia Keys, fue la canción con la que deslumbró en 2018 a Tini Stoessel durante su presentación en el programa de La Voz Argentina que condujo Marley en Telefe y por el que la Triple T tardó solo unos segundos en pulsar el botón para incluirla a su equipo. Aunque sueña con hacer algo exclusivo con la artista, Juliana ya tuvo el privilegio de brindar un show con ella, un año después del reality que le abrió las puertas.

“Na de na”, fue su último tema de su carrera como solista, la cual tuvo que dejar en pausa para enfocarse de lleno en el grupo musical del que recibió la propuesta por mensaje de Instagram, donde acumula 64.000 seguidores. “Con mi carrera como solista la verdad es que nunca se me había venido a la cabeza la posibilidad de trabajar en un grupo. Siempre pensaba en mis proyectos como algo propio, con mi nombre y ahora se me presentó esta oportunidad. Es otra experiencia y está bueno”, comentó.

Pese a que tiene varios proyectos en mente, Juliana está enfocada en disfrutar el presente. “Este momento es muy especial y quiero tratar de disfrutarlo de la mejor manera posible”, señaló. Pero como todos, también tiene sueños. “El mío es vivir de la música, que ya lo estoy haciendo, pero me gustaría que sea a otro nivel. Poder cantar con quien quisiera y cuando quisiera. Me encantaría poder compartir con otros países lo que hago y que todo el mundo sepa mis canciones”, concluyó.