El actor Isaac Kappy, quien tuvo papeles en la serie Breaking bad y las películas Terminator: La salvación y Thor, decidió terminar con su vida y se lanzó desde un puente en Arizona, Estados Unidos.

Con 42 años, Kappy, quien cobró más fama en Hollywood por sus polémicas acciones y declaraciones que por su trabajo, se suicidó el lunes, informó el sitio TMZ.

Un día antes de tomar la fatídica decisión, el actor escribió un mensaje en Instagram. "No he sido una buena persona. De hecho, he sido una persona bastante mala durante toda mi vida (...) Esta lección ha llegado demasiado tarde para mí, pero tal vez pueda inspirarte. Usaré el resto de mi tiempo en la tierra para expiar mis transgresiones y buscar la luz interior, en los demás y en mí mismo", sostuvo. Como epígrafe de la carta había escrito: "Cuidado, el hombre no tiene nada que perder, porque no tiene nada que proteger".

Según el Departamento de Seguridad Pública de Arizona que cita TMZ: "Kappy se forzó a salir del puente Transwestern Road hacia la carretera interestatal 40, donde fue golpeado por una camioneta Ford (...) Antes de saltar desde el puente varios transeúntes intentaron contener físicamente a Kappy para que no saltara, pero no pudieron retenerlo. No hubo otras lesiones y las autoridades ahora han cerrado su investigación".

Aunque Isaac Kappy no tuvo grandes papeles, sí participó en producciones muy exitosas. En 2009, se puso en la piel de uno de los miembros de la resistencia, Barbarossa, en Terminator Salvation, mismo año en el que participó en Fanboys junto a Jay Baruchel y Dan Fogler.

También apareció en un capítulo de Breaking Bad. Su trabajo más reciente fue su colaboración en la banda sonora de la película The Babysitter de 2017, mientras que su última aparición como actor fue en un episodio de la serie Rachel Dratch's Late Night Snack en 2016.