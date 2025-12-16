Quién es Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar

Tras meses de rumores, se confirmó finalmente el romance de Adrián Suar con Rocío Robles.

A través de sus redes sociales, el productor oficializó su noviazgo y compartió una foto junto a la modelo y periodista deportiva de viaje por Italia. ¿Quién es la nueva conquista de Suar?

Rocío Robles tiene 33 años y es modelo y periodista deportiva

De la murga a la TV

Rocío Robles nació el 9 de diciembre de 1992 en Rosario. Tiene 33 años. De familia de trabajadores sociales, la murga barrial ocupó un espacio central en su infancia. En 2008, en el Carnaval de Rosario, se quedó con la corona de Segunda Princesa y una beca en una escuela de modelos. Tenía 14 años. Luego llegaron varios títulos más, la oportunidad de participar de Miss Mundo Argentina 2014, sesiones de fotos, varias tapas de revista y ShowMatch, el éxito de la TV que le cambió la vida.

Adrián Suar y Rocío Robles confirmaron su relación con una foto en Roma

ShowMatch, el trampolín a la fama

Robles irrumpió en los medios en 2012. Su figura apareció en la pantalla por primera vez en “La argentina más linda”, un concurso de belleza que fue parte de Sábado Show, el programa ómnibus de eltrece que conducían José María Listorti y Denise Dumas. Matilda Blanco, María Vázquez, Benito Fernández y Ricky Sarkany, los especialistas que formaron parte del jurado, la eligieron segunda finalista. Dos años después, gracias a un casting, logró un lugar entre las bailarinas de ShowMatch, donde se quedó hasta 2017. Ese mismo año, luego de quedar eliminada de las pistas en un trío al que la invitaron a participar junto a Rocío Guirao Díaz, conmovió a todos con su historia de vida.

“Para mí esto era un sueño y que me llamara ella fue un montón”, aseguró luego de haber tenido la oportunidad de ser parte del certamen junto a la famosa modelo. Después se volteó hacia Tinelli para agradecerle el espacio. “En 2014 cuando junté plata para el pasaje de colectivo para venir a hacer el casting, me cambiaste la vida a mí y a mi familia”, reveló con los ojos llenos de lágrimas. “Yo gracias a este programa pude venir a vivir a Buenos Aires, puedo estudiar y sueño con un futuro. Y soy feliz de estar acá todos los días. Muchas gracias”, cerró, quebrada.

Del espectáculo al mundo deportivo

El amor de Robles por la TV no se terminó con el baile: después de trabajar junto a Marcelo Tinelli, fue secretaria en Canta si puedes, el reality conducido por José María Listorti; panelista en La jaula de la moda y Santo sábado; jurado en La tribuna de Guido y tuvo varias participaciones especiales en Bienvenidos a bordo. También incursionó en el mundo de la actuación: en 2018 fue parte del elenco de La isla encantada en su paso por Villa Carlos Paz y parte del elenco de Bañeros 5: lentos y cargosos.

Curiosa y con ganas de expandir sus experiencias, en 2019 Robles decidió instalarse en México, donde trabajó como modelo, conductora y actriz. En 2023 emprendió la vuelta y le dio un volantazo a su carrera: se anotó para estudiar periodismo deportivo y, al poco tiempo, consiguió un lugar en el panel de F3, donde habla incluso de su fanatismo por Rosario Central, el club de sus amores. Además, en tiempos de redes, logró construirse una carrera como influencer.

Un escándalo mundialista

Rocio Robles hablo sobre los rumores de romance con Alexis Mac Allister

Si bien Robles siempre pudo mantener su vida amorosa lejos de los flashes -se le conoció apenas su relación con Thiago Griffo, el hijo de Gladys la Bomba Tucumana-, el año pasado quedó en el ojo de la tormenta por un rumor que comenzó a sonar con fuerza: fue señalada como la tercera en discordia en la pareja de Alexis Mac Allister y Ailén Cova.

Todo comenzó luego del cumpleaños número 30 de Rodrigo de Paul. El mediocampista del Atlético de Madrid celebró su día con una gran fiesta y tanto Robles como Mac Allister fueron de la partida. “Rocío Robles es la exnovia de Tyago Griffo y estuvo toda la noche con un campeón del mundo. A los besos, roces... Se fueron a la casa de él. Se trata de Alexis Mac Allister ¿Cuál será la reacción de Ailén Cova?”, disparó Pepe Ochoa en El ejército de la mañana, en el streaming Bondi.

“No es cierto. Fui a un cumpleaños normal, como cualquier ser humano”, reaccionó Robles, indignada, ante las cámaras de Socios del espectáculo (eltrece), y negó así el vínculo con el jugador.

Tras la desmentida, otro rumor comenzó a crecer: el romance habría sido en realidad con el propio De Paul. Lejos de dejar circular la nueva versión, Robles volvió a aclarar la situación en un móvil con LAM. “Lo cierto es que estuve en el cumpleaños, no fui invitada yo directamente, sino por Tata Estanciero Vilariño. La invitada fue ella y fuimos entre varios. A los chicos ya los conozco porque los he cruzado en varios lados. He salido con una persona vinculada al mundo del fútbol y bueno, eso es verdad”, indicó en su momento sin dar más detalles.