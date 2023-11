escuchar

Lionel Messi y Lali Espósito son dos personalidades reconocidas mundialmente, y especialmente en la Argentina, su país de origen. Conectados por esta coincidencia, ambos empezaron a seguirse en sus perfiles públicos de Instagram, aunque, según la cantante, una actitud suya habría causado que el actual jugador del Inter Miami tomara la decisión de no ser más su follower.

A pesar de seguir conectado en las redes sociales con Antonela Roccuzzo, la esposa del rosarino, Lali explicó, en una antigua entrevista con el programa español El Hormiguero, qué actitudes tuvo en el último tiempo que, según ella, llevaron al capitán de la selección argentina a activar la función “unfollow” para no tenerla más en su lista de seguidores.

“Tengo ‘mejores amigos’ porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que, entre 10 millones de personas, no quiero ofender a nadie ni que nadie diga ‘¿qué le pasa a esta loca?’, porque estoy un poco loca”, explicó la autora de los hits “Disciplina”, “Obsesión”, entre otros.

A raíz de este evento, Lali comenzó a elucubrar que el futbolista observó una faceta desconocida de la cantante y es por eso que decidió cortar el vínculo virtual: “Me dio un poco de cosa que Leo vea mi cara social, ahí con mis amigos, gritando. No estaba en pedo, pero parece que estoy en pedo todo el rato”, destacó, entre risas.

Lionel Messi no sigue a Lali Espósito en su Instagram

Con un estilo original que la llevó al estrellato en la industria musical, Lali, en aquella entrevista, le suplicó al ‘10′ que la tenga en su lista de seguidores, aunque, finalmente, Messi decidió removerla de sus preferencias: “Lo agregué porque dije: ‘¿Cómo no voy a tener en ‘mejores amigos’ a mi compatriota y número uno del mundo?’. Leo, si pensás que no estoy bien, tenés razón, pero no me dejes de seguir”, finalizó la cantante, sin poder cumplir su objetivo.

Los mensajes que recibió Messi tras ganar el Balón de Oro

Además de ser alabado por la mayoría de los argentinos, Lionel Messi, quien se consagró con su octavo Balón de Oro en su carrera profesional, recibió el saludo de sus colegas en las redes sociales felicitándolo por dicho logro.

Quienes primero se hicieron eco de la buena noticia fueron sus compañeros de la selección argentina Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi que le dedicaron un posteo particular al futbolista. “Felicitaciones enano. Sos único e inigualable. El mejor de la historia”, destacó el defensor, con orgullo de pertenecer a la era donde triunfó el rosarino.

Lionel Messi recibió su octavo Balón de Oro FRANCK FIFE - AFP

Como un hecho que trascendió mundialmente y catapultó a Leo como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, los saludos llegaron de todas partes del mundo, como el de Ronaldinho, con quien compartió sus primeros momentos en el Barcelona.

“Felicidades Leo Messi, una vez más el mejor del mundo. Muy contento por ti hermano... Un fuerte abrazo”, destacó el brasileño, en un sentido posteo donde felicitó a su colega. Por último, Luis Suárez, con quien Leo se reencontraría en 2024 en el Inter Miami, usó su Instagram para sumarse a la gran cantidad de saludos: “Merecido premio amigo. Sobran las palabras para describir la historia que marcaste y seguirás marcando en el fútbol mundial. Somos unos privilegiados de ver al mejor de la historia. Te quiero gordo”, cerró.