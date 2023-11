La desopilante anécdota de Javier Calamaro y su teoría de por qué Mirtha Legrand lo odia: “Hice un desastre”

escuchar

La televisión tiene esas perlitas que se inmortalizan y quedan en la memoria de la gente, pero también en la de sus protagonistas, y este fue el caso de Javier Calamaro. El cantante fue invitado al programa Poco Correctos (elTrece) y contó su experiencia años atrás en la mesa de Mirtha Legrand, donde vivió un desopilante momento, que según él, por esa razón, aún hoy la diva lo odia.

Según dijo, visitó seis veces el icónico ciclo, pero la última vez que fue como invitado, precisamente en el año 2019, no dejó una buena impresión ante la conductora y el resto de los comensales. El artista volvía de filmar en el Litoral y llegó directo a la mesa, donde, tal como indicó, se excedió con la cantidad de vino que tomó. “Yo la quiero tanto, ella me odia, pero yo la amo. Fui seis veces al programa de Mirtha, pero googleen, la última vez que fui me echaron a patadas en el cu**”, lanzó.

Ante el relato, el Pollo Álvarez le pidió más detalles y el hermano de Andrés Calamaro siguió: “En ese momento tenía un programa donde íbamos con unos amigos y cantábamos a 5600 metros, buceamos con yacarés, me embarraba todo. Volvimos de Misiones y Corrientes derecho al programa. Ocho días viviendo en la jungla y de ahí a Mirtha, yo no veía un vino hacía dos semanas, hice un desastre y me cagué de risa. La gente se divirtió, pero ella no”, cerró.

“Mirtha tuvo que manejar un incómodo momento con Javier Calamaro: ‘Mirá que ya me tomé unos vinitos’”, es el título del video de aquel corto que aparece en Google. En el fragmento, ‘La Chiqui’ le consultó a Javier sobre su padre, a quien ella destacó como un “gran abogado”. Con un discurso aletargado por los efectos del alcohol, él contestó: “Papá era abogado, fue un tipo muy interesante de la cultura y últimamente lo cito mucho porque con estos avatares de la política y la coyuntura, me acuerdo cada vez más seguido”.

En ese sentido, el intérprete de “Quitapenas” mencionó que su padre en conjunto con Arturo Frondizi formaron El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), un partido político argentino de orientación desarrollista. Al escucharlo, Legrand añadió que los integrantes “eran todos radicales”, por lo que él la interrumpió y aclaró: “No. Papá no era radical”. “¿Frondizi y quién más estaba?”, repreguntó ella y él respondió: “Frondizi por supuesto pero después cuando le hicieron el Golpe...”. Sin embargo, él mismo hizo un corte en su discurso y lanzó: “Bueno, no queremos hablar de cosas terribles, pero ya que estamos de sobremesa y me tomé tres copas de vino...”.

Tras el sincericidio, la conductora y los presentes se rieron y siguió con su programa, con total normalidad. Acto seguido, indagó sobre el conflicto que mantuvieron años atrás Diego Torres y Coti Sorokin por la autoría de “Color esperanza”. “Mirá, que ya me tomé unos vinitos y puedo decir la verdad ahora”, señaló y completó: “Coti es mi amigo. Diego no me odies, pero yo tengo entendido que la canción era de Coti, pero no sé, no estaba ahí cuando la compuso”.