Este lunes, Lionel Messi ganó su octavo balón de oro, el galardón distingue al mejor futbolista de la temporada, en este caso del 2022/2023. Desde el evento realizado en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, el capitán argentino agradeció por la importante distinción y las felicitaciones no tardaron en llegarle desde diversas partes del mundo, a través de las redes sociales. Desde sus compatriotas o compañeros de cancha, hasta las hijas de Diego Armando Maradona, le dedicaron sentidas palabras.

“Quiero agradecer a toda la gente que votó y me hizo ganador de este premio. Compartirlo con mis compañeros de selección, este premio viene de la mano de lo conseguido con la selección argentina. Hoy estamos en representación de todos. Yo creo que esto es un regalo para todo el grupo”, fue el inicio del discurso de Lionel Messi al recibir la importante distinción. Luego, el futbolista rosarino continuó con el agradecimiento al pueblo argentino y a su familia, por el apoyo incondicional que le brindan. Pero también destacó la carrera del resto de los nominados al premio y vaticinó que podrán ganarlo en los años venideros.

En el extenso discurso, el considerado mejor jugador del mundo no olvidó la fecha especial en la que recibía el premio: 30 de octubre, cumpleaños de Diego Maradona. “Creo que no hay mejor lugar que hacerlo en un lugar rodeado de jugadores, de exjugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol. Donde quieras que estés, feliz cumpleaños Diego. Esto también lo comparto con vos y con toda la Argentina”, expresó para el especial recuerdo.

Las hermanas Maradona celebraron las palabras de Lionel Messi para Diego (Captura Instagram @dalmamaradona /@giamaradona)

Sus palabras emocionaron al pueblo argentino y sobre todo a Dalma y Gianinna Maradona, quienes le agradecieron a Messi en Instagram. “Felicitaciones Lionel Messi. Y gracias por terrible dedicatoria, en un día como hoy”, escribió la mayor; su hermana replicó el agradecimiento.

Los compañeros de Messi del seleccionado nacional celebraron la premiación (Captura Instagram @rodridepaul /@leoparedes20 / @nicolasotamendi30)

Pero, por supuesto, no fueron las únicas felicitaciones que recibió el ganador del premio en las redes sociales. “El más grande de la historia. Felicitaciones pequeño”, escribió Rodrigo de Paul; “Ya no hay palabras capitán. Felicitaciones Lionel”, fue el mensaje de Leandro Paredes. Otro compatriota que se expresó fue Nicolás Otamendi: “Felicitaciones enano. Sos único, inigualable. El mejor de la historia”. Ángel Di María utilizó palabras similares al destacarlo como el mejor.

Los jugadores celebraron la premiación (Captura Instagram @luissuarez9 / @neymarjr / @angeldimariajm)

Tanto Xavi como Iniesta, excompañeros de Messi en la época dorada del Barcelona lo felicitaron por el octavo balón, al mostrarlo en una postal con premio entre sus manos. En tanto, Ronaldinho le escribió: “Felicidades Leo Messi, una vez más el mejor del mundo. Muy contento por ti hermano... Un fuerte abrazo”

Ronaldinho celebró la premiación de Lionel Messi (Captura Instagram @ronaldinho)

“Merecido premio amigo. Sobran las palabras para describir la historia que marcaste y seguirás marcando en el fútbol mundial. Somos unos privilegiados de ver al mejor de la historia. Te quiero gordo”, fue el emotivo mensaje de Luis Suárez, quien además de haber compartido equipo con Lio es uno de sus amigos entrañables. Como así también, Neymar, quien también se pronunció hacia el rosarino: “Felicidades Leo. Eres el mejor”.

David Beckham le dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi (Captura Instagram @davidbeckham)

Por supuesto que David Beckham no dudó en expresar en palabras lo que vivió en el especial evento, en el que fue el elegido para entregarle el galardón al actual capitán del Inter Miami, cuya incorporación al equipo fue por su labor como dueño del club. “Un gran honor presentar a Leo con su 8vo Balón de Oro esta noche en París. Por una noche tan especial para Leo y su familia y fue un privilegio estar allí para celebrar un logro tan increíble. Miami se siente verdaderamente honrado de tener The Best. Felicidades mi amigo”, expresó.