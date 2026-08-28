Sebastián Estevanez recordó los dramáticos accidentes en los que casi pierde la vida: “Me prendí fuego”

Hace seis años, Sebastián Estevanez sufrió un accidente doméstico que casi le desfiguró la cara. Usó un bidón de alcohol para prender una estufa de leña que terminó explotando y prendiéndole fuego el rostro, el cuello y las manos. Si bien en el posteo que hizo en sus redes sociales en aquel momento admitió que era consciente de que estaba mal lo que hacía, reconoció que nunca tomó dimensión de que podía suceder algo así. Ahora, repasó el episodio que marcó un momento trascendental en su vida y se sinceró: “Tenía miedo de morirme”.

El jueves 27 de agosto, el exprotagonista de Dulce amor (Telefe) estuvo en Otro día perdido (eltrece) y recordó el dramático episodio ocurrido durante la pandemia en su casa de Tigre. “Quería hacer un fueguito en el living. Estaba aburrido y era un día frío, así que puse la leña que estaba ahí”, relató. Como no podía encenderlo, decidió usar un bidón de alcohol.

Sebastián Estevanez estuvo en Otro día perdido y recordó dos accidentes que marcaron su vida (Foto: Captura)

Pensó que el fuego estaba apagado, así que tiró el alcohol a la chimenea, que estaba ubicada a la altura de su cara, y sintió una explosión. Las llamas alcanzaron su rostro, pelo y cuerpo. “Me prendí fuego”, expresó. Si bien luego se avivó en que, a pesar de que era invierno, tendría que haberse metido a la pileta, de la desesperación fue al baño y se empezó a tirar agua.

Su esposa Ivana Figueras y su hija mayor Francesca escucharon la explosión y rápidamente se acercaron para saber qué pasaba. “Cuando me vieron, se empezaron a reír. También tenía la cola prendida fuego, no sé por qué. Me tuve que sacar la campera que se había prendido fuego y caminaba, no podía parar. Estaba ardido, me quemaba”, dijo Estevanez.

En pandemia, Sebastián Estavnez se prendió fuego cuando intentó prender un hogar a leña con alcohol (Foto: Instagram @sebastian.estevanez)

Debido al contexto de pandemia, decidió no ir al hospital porque tenía un gran temor: “Tenía que elegir. O me moría quemado o de coronavirus”. ¿Cómo empezó a calmar el dolor? Con agua y una crema que tenía en la heladera. Incluso como el recipiente estaba casi vacío, consiguió que vecinos del barrio le dieran un poco más. Se quedó en su casa y su esposa llamó a una ambulancia.

Cuando los médicos llegaron, les pidió que le dieran algo para calmarlo, puesto que tenía la cara roja y el sufrimiento era extremo. “Tenía miedo de morirme del dolor”, admitió. A medida que lo curaban, empezó a tranquilizarse y logró comunicarse con un amigo cirujano plástico, que se acercaba a diario a su casa a controlar cómo avanzaba su recuperación.

Sebastián Estevanez habló del accidente en la ruta que casi le cuesta la vida

Pero este no fue el único accidente que Estevanez sufrió en su vida. A los veintipico de años, cuando recién estaba dando sus primeros pasos como actor, volcó con su auto en la ruta: “Me mandé una macana importante. No usé el cinturón de seguridad. Iba con mi hermano al lado y dos amigos que no se hicieron nada, por suerte. El auto dio cinco vueltas en la ruta”.

“Lo estaba llevando a mi hermano a un boliche a las cinco de la mañana. Yo estaba cansado y le tendría que haber dicho que no. En la ruta medio que cabeceé y le pegué a uno de los mojones y el auto dio cinco vueltas. Estuve internado durante 17 días y con “4% de probabilidades de vida”, recordó.