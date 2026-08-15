Selena Gomez responde a las acusaciones de fraude

Tras las acusaciones en contra de Selena Gomez por fraude, que también incluyen a su madre y a una socia, el abogado de la cantante respondió rápidamente y aseguró que la demanda carece de consistencia.

Selena Gomez fue acusada de fraude por un grupo de inversionistas de Wondermind, la startup de salud mental que la actriz y cantante lanzó en 2021.

Según habían indicado varios portales estadounidenses, se realizó una presentación judicial el último viernes, por cinco inversores, quienes aseguraron haber aportado US$1,2 millones en 2022, con la esperanza de que la celebridad aprovechara su popularidad para impulsar la empresa en la que, según se detalla, tenía el rol de cofundadora, “directora de impacto” y jefa de marketing.

La demanda incluye tanto a la cantante como a su madre Mandy Teefey y a su exsocia Daniella Pierson. “Las acusaciones de que Selena Gomez haya participado de alguna manera en un supuesto ‘fraude’ u otra irregularidad carecen por completo de fundamento, tanto en los hechos como en el derecho. Defenderemos enérgicamente estas falsas acusaciones y, de hecho, presentaremos una moción para desestimar las demandas infundadas en su contra”, declaró en exclusiva al portal People el abogado de Gomez, Mathew S. Rosengart.

Selena Gomez según su startup

Según indican documentos obtenidos por People, a principios de esta semana, dos empresas —Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC— demandaron a Gomez, de 34 años, Teefey, de 50, y Pierson, de 31, alegando que “tergiversaron” la infraestructura, el liderazgo y los recursos de la startup.

Los inversionistas -informa el portal-, quienes supuestamente inyectaron casi 1.2 millones de dólares en la empresa, afirman que se les mantuvo al margen mientras esta se derrumbaba silenciosamente a su alrededor. Se enteraron de las dificultades de Wondermind el último año a través de un artículo en The Cut, que incluía acusaciones de exempleados anónimos que afirmaban que Teefey no era apta para ser directora ejecutiva.

Por otro lado, Forbes informó en mayo pasado que la empresa tenía problemas para pagar a sus empleados. “Selena ha invertido millones de dólares a lo largo de los años en Wondermind para apoyar a su madre y su pasión compartida por la salud mental. Incluso cuando fue alertada sobre el último revés financiero, invirtió inmediatamente más dinero, ya que no participa en las operaciones diarias”, dijo una fuente a People. “Para invertir en el futuro de la empresa, Mandy ha decidido tomar la iniciativa con un préstamo personal”.

Los presuntos damnificados buscan recuperar sus inversiones y obtener una indemnización por daños y perjuicios, así como cubrir el pago de los honorarios de sus abogados. Según reclaman, cuando la empresa declaró estar valuada en US$95 millones en 2022, se les hizo creer que se forjarían acuerdos corporativos estratégicos con empresas como JPMorgan, además de contratos publicitarios, entrevistas con celebridades y una aplicación innovadora. “Las alianzas no existieron. Las iniciativas nunca se materializaron. La aplicación nunca se desarrolló”, aseguran.

Selena Gomez

La mala situación de la empresa recién habría llegado a oídos de los inversionistas el año pasado gracias a un artículo publicado por The Cut que informaba sobre las dificultades internas de la compañía por luchas de poder y conflictos interpersonales. De acuerdo a un fragmento de ese artículo citado en la demanda, Gómez no cumplió con sus obligaciones contractuales debido a “sus prolongados problemas personales con su madre”.

Según su sitio web oficial (que habría sido modificado en las últimas horas, tal como se puede observar en la búsqueda de Google), Wondermind se promociona como un espacio accesible de desahogo. Selena Gomez figura como cofundadora, mientras que su madre, Mandy Teefey, aparece como cofundadora y CEO.