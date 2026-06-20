Sergio Denis: la voz que enamoró a millones y el accidente que terminó en una tragedia que aún no encuentra justicia

La imagen quedó grabada para siempre. Sergio Denis caminaba por el escenario del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán mientras sonaban los acordes de una de sus canciones más emotivas, “Te llamo para despedirme”. Había recorrido ese trayecto cientos de veces a lo largo de más de cinco décadas de carrera. Conocía los escenarios como pocos artistas argentinos. Pero aquella noche del 11 de marzo de 2019 algo salió mal.

Un paso en falso, una oscuridad engañosa, un foso sin protección suficiente. En apenas un segundo, uno de los cantantes más populares de la Argentina desapareció de la vista del público y cayó más de tres metros al vacío. Lo que siguió fue una lucha desesperada por sobrevivir que duró más de catorce meses y una batalla judicial que, seis años después, sigue generando indignación en su familia.

Sergio Denis nació en el seno de una familia trabajadora de ascendencia alemana LA NACION

Detrás de aquella tragedia había una historia enorme. La de un chico de provincia que soñaba con cantar y terminó convirtiéndose en una de las voces románticas más reconocibles de habla hispana. Su verdadero nombre era Héctor Omar Hoffmann.

Nació el 16 de marzo de 1949 en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez, en una familia trabajadora de ascendencia alemana. Su infancia transcurrió lejos de los grandes escenarios, en una ciudad tranquila donde nadie podía imaginar que aquel muchacho terminaría vendiendo millones de discos.

La tapa del disco "Sergio Denis", de 1974

Como tantos jóvenes de los años sesenta, descubrió la música a través de los grupos que revolucionaban el mundo. El rock y el pop comenzaron a seducirlo. Junto a algunos amigos, armó conjuntos musicales y empezó a tocar en bailes, clubes y fiestas de la zona.

El talento estaba. También la perseverancia. A fines de los años sesenta decidió probar suerte en Buenos Aires. No fue sencillo. Como tantos artistas, debió atravesar audiciones, negativas y largas esperas. Sin embargo, su voz tenía algo especial: una mezcla de calidez, potencia y cercanía que conectaba de inmediato con el público.

Sergio Denis se diferenció del estilo de los artistas de su época LA NACION

Su gran oportunidad llegó cuando adoptó el nombre artístico de Sergio Denis. El cambio marcó el comienzo de una carrera extraordinaria. Durante la década del setenta empezó a instalarse en las radios argentinas con canciones románticas que rápidamente encontraron audiencia. Su estilo era diferente al de otros intérpretes melódicos de la época. No buscaba sofisticación ni dramatismo excesivo. Cantaba como quien conversa. Y funcionó.

El éxito explotó definitivamente con temas como “Te quiero tanto”, “Gigante, chiquito”, “Un poco loco”, “Cada vez que sale el sol”, “Esa pared”, “Cómo estás, querida” y decenas de canciones que pasaron a formar parte de la memoria sentimental de varias generaciones.

"Te quiero tanto", Sergio Denis

A diferencia de otros artistas que dependían de compositores externos, Sergio escribía gran parte de su propio repertorio. Eso le permitió construir una identidad artística muy definida. Llegaron las giras internacionales. Los discos de oro. Los teatros llenos. Las presentaciones multitudinarias en América Latina. Durante años fue uno de los artistas argentinos con mayor convocatoria en países como Paraguay, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. Su carrera parecía indestructible. Pero la vida le tenía reservadas varias pruebas difíciles.

En el plano sentimental fue siempre extremadamente reservado. Tuvo relaciones importantes y fue padre de tres hijos: Federico, Bárbara y Victoria. Aunque la fama lo acompañó durante décadas, procuró mantener a su familia lejos de la exposición mediática. Quienes trabajaron con él coinciden en una descripción repetida: era profesional hasta el extremo. Llegaba temprano. Ensayaba. Cuidaba la voz. Respetaba al público. Y nunca se consideró una estrella.

Sergio Denis junto a sus hijos Gentileza Bárbara Hoffman

Esa disciplina fue la que le permitió mantenerse vigente cuando muchos artistas de su generación desaparecieron de los escenarios. Sin embargo, los problemas físicos comenzaron a aparecer. Uno de los episodios más delicados ocurrió en Paraguay, en 2007. Mientras realizaba una gira, sufrió un grave problema cardiovascular que obligó a su internación de urgencia. El cuadro fue tan serio que debió ser trasladado a la Argentina en un avión sanitario. Durante varios días, su estado generó enorme preocupación entre familiares, colegas y seguidores.

Logró recuperarse. Volvió a cantar. Y una vez más demostró una capacidad admirable para reinventarse. Parecía que nada podía detenerlo. Por eso resultó tan impactante lo ocurrido en Tucumán. Aquella noche de marzo de 2019 el teatro estaba colmado. Sergio transitaba una pasarela ubicada junto al escenario cuando cayó dentro del foso de la orquesta. El golpe fue brutal. Sufrió traumatismo craneoencefálico severo, múltiples contusiones, fracturas y una importante hemorragia cerebral.

Sergio Denis en una postal familiar acompañado por sus hijos Federico, Bárbara y Victoria Gentileza Bárbara Hoffman

La conmoción fue inmediata. Los espectadores no entendían qué había sucedido. Los músicos interrumpieron la presentación. Las ambulancias llegaron rápidamente. Fue trasladado al Hospital Padilla de Tucumán, donde los médicos libraron una carrera contrarreloj para salvarle la vida. Las lesiones eran gravísimas. Durante semanas permaneció en estado crítico.

Más tarde fue derivado a Buenos Aires. Su familia organizó un seguimiento permanente de la evolución médica. Hubo momentos de esperanza y otros de enorme preocupación. Millones de argentinos siguieron cada parte médico. Durante más de un año, Sergio Denis permaneció internado. Nunca pudo recuperarse completamente.

El 15 de mayo de 2020, a los 71 años, murió en una clínica de Buenos Aires. La noticia provocó una profunda conmoción nacional. Con él se iba una de las voces más populares de la música argentina. Pero la historia no terminó allí. Apenas iniciada la investigación, comenzaron las preguntas. ¿Cómo había podido producirse una caída semejante? ¿Por qué el foso permanecía abierto? ¿Existían medidas de seguridad adecuadas? ¿Había responsables?

La familia decidió avanzar judicialmente. La causa apuntó principalmente hacia las condiciones de seguridad del teatro y derivó en la imputación de Raúl Armisen, director del complejo, acusado de homicidio culposo. Durante años se realizaron pericias, declaraciones testimoniales y análisis técnicos. Sin embargo, los resultados estuvieron muy lejos de las expectativas familiares.

En marzo de 2024, la justicia tucumana resolvió sobreseer al único imputado al considerar que lo ocurrido debía interpretarse como un accidente. La decisión generó una fuerte reacción de los hijos del cantante, especialmente de Bárbara Hoffmann, quien expresó públicamente su desacuerdo con el fallo. La familia intentó seguir adelante. Buscó nuevas instancias judiciales. Esperó una revisión superior. Pero el golpe más duro llegó recientemente.

Sergio Denis junto a su hija Bárbara Hoffmann Gentileza Bárbara Hoffman

Según trascendió en los últimos días, la Justicia de Tucumán cerró definitivamente el expediente. La resolución había sido dictada en diciembre de 2025, pero la familia asegura que nunca fue informada oportunamente. Cuando tomó conocimiento, los plazos legales para presentar recursos ya habían vencido.

La noticia generó indignación. Los allegados al cantante sostienen que quedaron sin posibilidades de continuar apelando dentro del sistema judicial argentino. Incluso evalúan la posibilidad de acudir a organismos internacionales para intentar reabrir la discusión sobre las responsabilidades en el accidente.

Con su talento y voz iniguaable, conquistó a más de una generación

Así, la causa terminó archivada bajo la interpretación judicial de que se trató de un accidente. Para la familia, en cambio, las preguntas siguen abiertas. A más de seis años de aquella caída, el debate continúa. Lo que no admite discusión es el legado artístico. Sergio Denis grabó decenas de álbumes, escribió canciones que todavía forman parte de reuniones familiares, fiestas y serenatas improvisadas. Fue uno de esos artistas capaces de atravesar generaciones sin perder vigencia.

Muchos cantantes tuvieron éxitos. Pocos lograron algo más difícil. Que varias generaciones aprendieran de memoria sus letras. Hoy, cuando suenan los primeros acordes de “Te quiero tanto” o “Gigante, chiquito”, reaparece el recuerdo de aquel muchacho nacido en Coronel Suárez que llegó a la cima gracias al trabajo, al talento y a una voz inconfundible. Una voz que sobrevivió a los cambios de época, a las modas y al paso del tiempo. Y que sigue sonando mucho después de que el telón haya caído por última vez.