Sergio Gonal habló sobre la salud de su hijo con Síndrome de Asperger: “Lo va a tener siempre”

Sergio Gonal estuvo invitado este sábado a PH: Podemos Hablar (Telefe) en donde habló sobre su rol como padre y su experiencia con Lucas, su hijo de 31 años que tiene Síndrome de Asperger.

“Fui padre muy joven, a los 18 años. Durante cuatro años no vimos nada raro, hasta que tuvo una internación y el médico notó que Lucas era bastante monosilábico. Decía sí, no, mamá, Racing y poco más”, comenzó a narrar el humorista. “Hacíamos lo que podíamos con los pocos recursos que teníamos en esa época. Yo estudiaba teatro, tenía un programa de radio y laburaba con mi viejo en su taller de carteles. Agradezco haber podido venir a Buenos Aires a trabajar a VideoMatch, porque eso nos permitió consultar con el mejor médico. Ahí cambió todo”, aseguró.

“Yo cuento está anécdota para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Mi sueldo de bolsillo cuando estaba en VideoMatch era de 840 pesos. la consulta con el especialista costaba 600. Afortunadamente, dio en la tecla. Yo me lo quería llevar a todas partes pero me dijeron que no lo lleve a cualquier lado, ya que esta es una condición de vida que la va a tener siempre”, continuó Gonal.

“Yo a Lucas lo traigo hoy acá y si no habla vos no te das cuenta que tiene esa condición. Es un chiquito fachero, de 31 años. Pero no te puede seguir una conversación. Conmigo si porque yo lo entiendo”, detalló el humorista. “Es duro siempre, porque lo que busca un padre es ver a su hijo desarrollado y pleno. Lucas me enseña a tomar la vida de otro modo. Es un angelito de luz que Dios me lo mandó y estoy agradecido”, concluyó.

En 2019, el actor había declarado a la revista Pronto: “Yo me cuestioné cosas. Si me tendría que haber venido antes o si hice todo lo posible. El autismo tiene un espectro muy amplio y no es sencillo. Llevamos 29 años con esto. Lucas siempre fue a centros de día y se escolarizó en establecimientos de educación especial. Nunca hablé de estos temas, pero entiendo que mucha gente puede estar transitando algo similar y quizás ayude que lo cuente”.

Síndrome de Asperger: qué es y cuáles son los síntomas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce al Asperger como un “Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) de carácter crónico y severo que se caracteriza por desviaciones o anormalidades en las capacidades de relación y comportamiento social”.

El Asperger es un trastorno del espectro autista, uno de un grupo distintivo de afecciones neurológicas caracterizadas por un mayor o menor impedimento en las habilidades del lenguaje y la comunicación, al igual que patrones repetitivos o restringidos de pensamiento y comportamiento.

El cerebro de la persona con esta condición tiene un funcionamiento diferente en la comunicación, en la interacción social y en la adaptación flexible a las demandas del día a día. La persona con Síndrome de Asperger posee como particularidad frente al autismo que tiene un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media o superior a la media.

Síntomas de Asperger:

Obsesión por una cosa, con exclusividad.

Rutinas o rituales repetitivos. Reticencia a los cambios.

Pérdida de señales sociales en el juego y la conversación.

Falta de contacto visual.

Falta de comprensión del pensamiento abstracto.

Reacciones inusuales a olores, ruidos y sabores.

Movimientos motores torpes y no coordinados

El tratamiento temprano y regular puede ayudar a su hijo a enfrentar los síntomas relacionados con el Síndrome de Asperger y prepararlo para la vida adulta. Generalmente incluye una combinación de terapia del habla, física, ocupacional y cognitiva conductual (TCC).