Lito Vitale y Rusherking se unieron para homenajear a Charly García

En el día del 70 aniversario del nacimiento de Charly García, Lito Vitale y Rusherking se unieron para hacerle un homenaje diferente en PH: Podemos Hablar.

“Conectaba con él porque, cuando nos llevaba a la escuela, mi papá escuchaba toda esa música de los 80. Nos ponía a Charly una banda, le encantaba”, expresó el cantante urbano, quien confesó que recién en este último tiempo -a sus jóvenes 22 años- pudo comenzar a apreciar la grandeza que se esconde detrás de las melodías de García. “En ese momento era muy chiquito, me gustaba la música pero no entendía bien. Ahora que soy más grande me puse analizar las letras y las canciones increíbles. El chabón es un poeta, un artista increíble”, expresó con admiración.

Vitale, por otra parte, ha tenido la suerte de vivir la música de García durante toda su vida. “Charly, Spinetta y Litto Nebbia son como una especie de cimientos del rock argentino. Yo voy a cumplir 60 en un par de meses, por lo que viví mi adolescencia con las canciones de Sui Generis”, recordó.

“Nos contaba todo de una manera poética, genial y con una música hermosa. De ahí en más fuimos testigos de su evolución musical y poética hasta el sumo de Parte de la Religión, que es un disco increíble”, agregó con pasión.

Casi sobre el final del programa, los dos músicos se levantaron de la mesa para hacerle un homenaje al ídolo del rock. “Estamos por tocar una versión acústica con el Lito. Mucho respeto y admiración. Espero que les guste”, expresó Rusherking mientras Vitale al piano comenzaba a tocar los primeros acordes de “Yo no quiero volverme tan loco”.

Además de cantar la canción compuesta por García, el trapero se animó a improvisar un poco y demostrar su admiración y agradecimiento a través del rap.

Este sábado 23 de octubre fueron muchos los homenajes que se realizaron en honor al cumpleaños número 70 de García. Entre ellos hubo dos recitales, uno en el CCK y otro en el Teatro Colón.

Charly BA x Fito fue un show gratuito que se llevó a cabo en el teatro más importante del país. Discípulo y amigo personal de uno de los padres del rock nacional, el rosarino Fito Páez celebró la música y obra del cumpleañero junto a una orquesta sinfónica.

Muy cerca de allí, en la ex sede del Palacio de Correos y Telecomunicaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un homenaje organizado por el Ministerio de Cultura nacional incluyó una serie de cuatro conciertos que comenzaron a las 14 y tuvieron como broche de oro la presencia del mismísimo Charly, quien acudió de forma sorpresiva y se subió al escenario para celebrar junto a todos.