Sergio Lapegüe viajó a Harvard para visitar a su hijo y terminó en un encuentro con Messi: “El tiempo se detuvo”

En los últimos días, Sergio Lapegüe emprendió un vuelo rumbo a los Estados Unidos junto a su esposa, Silvia “Bochi” Lapegüe, con un objetivo muy claro: reencontrarse con su hijo Franco, quien realiza sus estudios de posgrado en la prestigiosa universidad Harvard Business School en Cambridge, Boston. Sin embargo, el destino guardaba una coincidencia extraordinaria que cambió por completo el rumbo del viaje.

Sergio Lapegue junto a su esposa y su hijo, quien estudia en la prestigiosa universidad de Harvard (Foto: Captura Instagram/@franlapegue)

La presencia de Inter Miami en Boston para un compromiso deportivo abrió la oportunidad más esperada para la familia del conductor. Con gestión y algo de suerte, lograron el acceso al hotel donde se concentró el plantel de la franquicia de Florida. Allí, cara a cara con Messi, la emoción desbordó a todos. El excapitán de la selección argentina los recibió con enorme calidez, se fotografió con ellos y compartió una charla distendida.

Sergio Lapegue junto a Rodrigo de Paul (Foto: Instagram/@sergiolapegue)

Franco lució con orgullo la camiseta albiceleste ante el rosarino. En tanto, Sergio y “Bochi” reflejaron en sus rostros la alegría pura de un sueño cumplido en familia.

Sergio Lapegüe y una travesía en Boston

Poco después del encuentro, el periodista volcó toda su conmoción en su perfil de Instagram, donde acumula un millón de seguidores. “¿Qué más puedo soñar? Vinimos a visitar a Franco a Harvard y justo juega el Inter Miami en Boston... ¿Y por qué no soñar a lo grande? Lo máximo. Y lo conocimos, y los sueños se cumplen, charlamos, el tiempo se detuvo por un instante. Era hablar con amigos de siempre con la humildad de él, el más grande. Rodeado de sus amigos. Él nos preguntaba a nosotros... ¿Se dan cuenta? El ser humano que nos dio tanta alegría estaba interesado en saber de nuestras vidas”, escribió.

Sergio Lapegüe volcó toda su emoción en las redes sociales (Foto: Captura Instagram/@sergiolapegue)

Además, el conductor profundizó sobre la gratitud absoluta que sintió ante semejante momento y comentó: “No puedo más de la emoción. Gracias, gracias, gracias por tantas emociones, universo. ¡Qué año, Dios! Gracias a Lionel Messi, gracias a Rodrigo De Paul, gracias a Kily González, gracias a Luis Suárez. Con Bochi disfrutamos la vida juntos. Bendiciones”.

“Qué locura de foto! ¡Nada más lindo que conocer al más grande en familia! Lo merecen!”; “La cara de emoción !! ¡¡Qué genial!”; “La cara de emoción de Lape es increíble a disfrutar familia” y “La simpleza de los grandes de verdad… ¡Qué bello momento!! ¡¡Bendiciones!!“, fueron algunos de los comentarios que les dejaron.

Uno de los comentarios que el periodista recibió (Foto: Captura Instagram/@sergiolapegue)

El viaje de los Lapegüe también dejó espacio para momentos divertidos y anécdotas de color. Durante los desayunos en el hotel, la pareja divirtió a sus seguidores con desopilantes intercambios. Por un lado, Sergio sufrió un inconveniente en el aeropuerto: la aerolínea perdió su equipaje. Ante la falta de noticias sobre su valija, debió repetir atuendos y comprar prendas básicas de emergencia para salir del paso.

Sergio Lapegüe y una travesía en Boston

Por otro lado, el conductor de La mañana de Lape (América TV) sorprendió a su esposa al interactuar en inglés de forma continua con una aplicación de inteligencia artificial en su teléfono.

Sergio Lapegüe y un particular momento con la IA

Mientras “Bochi” lo filmaba con cierta picardía, Sergio bromeaba con las respuestas que le daba el asistente virtual y la complicidad entre ambos desató la risa de los usuarios.