Big Little Lies podría tener una tercera temporada

Crédito: HBO

Los conflictos detrás de escena no fueron como se los describió y la posibilidad de una tercera temporada todavía existe. Nicole Kidman y Reese Witherspoon, protagonistas y productoras de Big Little Lies, dieron la primera entrevista luego del final de la serie de HBO y unas semanas después de que se revelaran las supuestas diferencias entre la directora Andrea Arnold y el guionista David E. Kelley. Según un artículo del sitio Indiewire, después de terminada la grabación de los siete episodios de la segunda temporada, Kelley y HBO se habían dado cuenta de que la mirada de la directora no coincidía con la mirada que ellos imaginaban para el programa y eso había provocado que Arnold fuera apartada del proceso de edición.

"Desde nuestro punto de vista la controversia no existe. Amamos el programa. La pasamos genial haciéndolo. Hubo mucha desinformación y ninguna fuente detrás de lo que se dijo. Este proyecto fue un esfuerzo colaborativo para todos nosotros y la idea de que alguien fue maltratado y que no se le comunicaron las cosas es completamente falsa", dijo Witherspoon en una entrevista publicada ayer por Entertainment Weekly.

Por su parte, en el artículo Kidman se ocupa de dejar abierta la posibilidad de una tercera temporada de la ficción que comenzó como una miniserie que por definición no iba a tener más de los siete episodios planeados originalmente. A los que ahora se sumaron los siete recientemente emitidos, que bien podrían derivar en siete más.

"Trabajamos en grupo, así que vamos a decidir en grupo. Somos muy unidos y nos apoyamos mutuamente. Además vamos a tener en cuenta la reacción del público, porque la TV es un medio de respuestas inmediatas. Cada una de las personas que estuvieron involucradas en la producción siente que el programa es más grande que cada uno de nosotros", respondió Kidman.