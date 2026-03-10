En qué anda hoy Cheryl Ladd de Los ángeles de Charlie y la inesperada confesión que hizo

Emitido desde 1976 hasta 1981, Los Ángeles de Charlie se convirtió en un fenómeno cultural. El programa, que se centraba en tres investigadoras privadas que resolvían casos bajo las órdenes de su enigmático (pero nunca visto) jefe, Charlie Townsend, no solo definió una época televisiva, sino que lanzó a la fama a sus protagonistas: Kate Jackson (Sabrina Duncan), Farrah Fawcett (Jill Munroe) y Jaclyn Smith (Kelly Garrett). Lo mismo sucedió con Cheryl Ladd, Shelley Hack y Tanya Roberts que, si bien no fueron parte del trío original de “ángeles”, se sumaron a lo largo de las cinco temporadas y lograron conquistar a la audiencia tanto como las primeras.

Jaclyn Smith, Cheryl Ladd y Kate Jackson, protagonistas de Los ángeles de Charly. La rubia se sumó al elenco en la segunda temporada cuando Farrah Fawcett decidió abandonar el programa Getty Images

En una reciente entrevista, Ladd –que se sumó a la serie en la segunda temporada cuando Fawcett decidió abandonar el programa en busca de nuevos desafíos– confesó que inicialmente rechazó el papel de la investigadora privada Kris Munroe, ya que le preocupaba llenar el vacío dejado por la dueña del “Farrah flip”, ese característico peinado que fue imitado por millones de mujeres en todo el mundo.

“Había trabajado para Aaron Spelling [el productor ejecutivo] en un par de cosas, así que cuando Farrah se iba, me llamó y me dijo: ‘Cheryl, quiero que la reemplaces. Quiero que vengas y estés en el programa’”, recordó la actriz en diálogo con Woman’s World. Su respuesta fue inesperada: “Le dije: ‘Oh, gracias, pero no. Te lo agradezco, pero no’. Estoy segura de que estaba bastante molesto conmigo porque ya me había dado trabajo antes y simplemente no lo entendía”, confesó.

Sorprendido por su negativa, Spelling siguió su búsqueda por otro lado, aunque sin éxito: “Así que se fue y miró a cientos de chicas y finalmente me llamó y me dijo: ‘No encuentro a la chica que quiero. Te quiero a ti, Cheryl. ¿Querés pasar y hablar conmigo?’“, relató. Finalmente, Ladd aceptó reunirse con él y escuchar su propuesta: “Me senté frente a él en su oficina y le dije: ‘Aaron, ¿qué interpretaría? Nadie puede entrar ahí e intentar ser Farrah Fawcett o la nueva Farrah Fawcett. ¿Qué interpretaría?’”, le dijo compartiendo sus miedos.

El famoso productor, quien murió en 2006, la convenció de que tendría su propio personaje en el programa y no ocuparía el lugar de nadie. “Me preguntó: ‘¿Qué querés hacer?’, y yo le respondí: ‘No sé. ¿Podría ser graciosa?’. Y él me preguntó: ‘¿Por qué no podrías serlo?’. Entonces le dije: ‘Si fuera novata, podría cometer errores’. Y él dijo: ‘Me encanta’. Fue interesante”, rememoró sobre cómo pudo encontrar su propio nicho.

Ladd interpretó a Kris Munroe, la hermana menor de Jill (el personaje encarnado por la fallecida Farrah Fawcett)

Finalmente, Aaron le propuso ser la hermana pequeña de Jill (el personaje de Farrah); alguien que ya era parte de la familia sin ser la propia rubia. “Y entonces le dije: ‘Tenés una actriz’. Ahora sabía quién sería Kris Munroe y cómo interpretar algo que no intentara ser Farrah, aparte del hecho de que Kris admiraba a su hermana mayor y pensaba que era maravillosa, y yo llegué a quererla como todos los demás", reveló.

Así fue como en 1977 Cheryl se unió a Kate Jackson y Jaclyn Smith durante la segunda temporada de Los Ángeles de Charlie y permaneció en el programa hasta el final en 1981. El próximo 6 de abril, las actrices volverán a reunirse en el PaleyFest en Los Ángeles para conmemorar el 50° aniversario del programa. “Los Ángeles de Charlie sorprendieron a todos. De la noche a la mañana, nos recibió con algo parecido a la fama de una estrella de rock. Cuando Cheryl se unió a nosotros en la segunda temporada, añadió un elemento especial, único en su estilo, y la locura continuó”, declararon las exangelitas en un comunicado publicado por la revista People, demostrando el entusiasmo que les provoca celebrar este aniversario.

Además de actriz, Ladd es escritora y participó del reality Bailando con las estrellas Getty Images

Después del éxito de Los ángeles de Charlie, Ladd participó en decenas de películas y series (One West Waikiki, donde interpretó a una médica forense, es la más recordada) y debutó en Broadway con el musical Annie Get Your Gun. Una de sus últimas actuaciones fue en 2022 con el film independiente A Cowgirl’s Song, donde interpretó a una exestrella de la música country. Además de su faceta como actriz, Cheryl se dedicó a la escritura. Un libro infantil (The Adventures of Little Nettie Windship) y otro dedicado al golf fueron parte de sus creaciones como autora.