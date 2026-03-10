Young Sherlock: la serie que cuenta el origen del gran detective, pero que se distancia demasiado del personaje original

Young Sherlock (Reino Unido/2026). Dirección: Guy Ritchie, Anders Engström, Tricia Brock, Dennie Gordon. Guion: Matthew Parkhill, Peter Harness, Guy Ritchie. Fotografía: Mark Patten, Oliver Loncraine. Música: Christopher Benstead. Edición: Tim Murrell, Phil Hookway, Miikka Leskinen. Elenco: Hero Fiennes Tiffin, Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons, Colin Firth, Ravi Aujla, Holly Cattle, Numan Acar, Holly Cattle, Scott Reid. Cantidad de episodios: 8. Plataforma: Prime Video. Nuestra opinión: buena.

De Basil Rathbone a Jeremy Brett. De Peter Cushing a Christopher Plummer. De Benedict Cumberbatch al Doctor House (brillantes ambos). Seguramente Sherlock Holmes sea, junto con Drácula, el personaje literario que más veces fue adaptado al audiovisual. Y cuando las ideas flaquean, cuando el material original no da más jugo, cuando se quiere reinventar la pólvora, siempre está el recurso de imaginar la prehistoria del personaje; en el caso de Young Sherlock, su adolescencia, cuando estaba todavía muy lejos de ser una mente maestra.

Y aquí comienzan los problemas. Porque de tan lejos que muestran a Holmes, del que sus seguidores conocen y aman, la serie lo transforma en un personaje genérico más. Se entiende que la decisión sea a partir de mostrar su evolución, en un arco que ocupa toda la temporada, pero comienza tan lejos del original, que uno siente que se les fue un poco la mano.

El universo más o menos conocido del detective está presente, pero en roles completamente diferentes. Sherlock (Hero Fiennes Tiffin) es aquí un joven rebelde e indisciplinado; bajo la tutela de Mycroft (Max Irons), el típico hermano mayor y responsable, que tiene que vivir sacándole las papas del fuego al adolescente. También forma parte James Moriarty (Dónal Finn), amigo, compañero de aventuras, y sí una mente deductiva y maestra. Todo lo que tendría que ser Holmes, pero todavía no es.

Además de aportar una familia -inexistente en el canon original-, la caprichosa mezcla de características coloca a Moriarty (su némesis criminal en las novelas) en el rol del detective; y a Sherlock, como si fuera un Watson, menos aguerrido y con pocas luces. Este detalle llama la atención hasta en los títulos de crédito, donde aparecen ambos personajes corriendo, pero quien va delante es Moriarty, mientras su compañero lo sigue como puede.

Colin Firth y el director Guy Ritchie durante la filmación de "Young Sherlock" Gza Amazon Prime

El arco de temporada está pensado como un gran caso que se va desplegando episodio tras episodio, más que como una sucesión de misterios autoconclusivos. Esa decisión tiene ventajas y riesgos: por un lado, permite construir de a poco la idea de conspiración global, sembrando pistas y pequeños golpes de efecto para mantener la intriga; pero por otro, obliga a sostener una historia con importantes problemas de ritmo. Así, uno de los pecados más grandes de Young Sherlock es que su guion no se construye en torno a un misterio (como fue históricamente la esencia del personaje), sino en una aventura lineal, donde el motor parece ser más la necesidad de mover a los personajes de un escenario a otro que la lógica interna del caso. El capricho sale bien, gracias a la química entre Fiennes Tiffin y Finn, pero al mismo tiempo transforma todo en un entretenimiento genérico, con personajes ignotos.

Dejando de lado el contenido y yendo directamente a la forma: detrás del proyecto está Guy Ritchie (director también de dos episodios), lo que se traduce en un estilo, que aquí cumple al pie de la letra. Un montaje ágil, encadenados dinámicos, planos detalle que subrayan pistas, detalles visuales que complementan los diálogos, persecuciones, peleas muy bien coreografiadas, humor y un diseño de producción a la altura del desafío. Nada que objetar. Quizás el exceso de exuberancia visual pueda sentirse que “ahoga” al relato, especialmente cuando se trata de bucear conflictos humanos, pero es ponerse muy puntilloso. En lo global, funciona más que bien. Y hasta ayuda a anestesiar sorpresas que no lo son tanto. Al final de su recorrido, la sensación que deja Young Sherlock es la de una serie que encuentra buen pulso en el cruce entre relato de iniciación y espectáculo de gran escala.

Si algo dejan claro los ocho capítulos que conforman la primera temporada de la serie, es que esta busca ser puerta de entrada para públicos que probablemente nunca se hayan asomado a los libros de Arthur Conan Doyle. No hay trampas dialécticas ni deducción extrema. Claro que los más ortodoxos podrán encontrar gran cantidad de guiños a elementos de la saga original, pero no son más que eso: ni parte de los engranajes del conflicto, ni peso específico en los acontecimientos. Apenas gestos, para aportarle un mínimo de identidad a la historia, que justifique el ilustre nombre en su título.

Dicen que Andrew Lane, el autor de la saga de libros en la que se basa Young Sherlock, es un experto en la obra de Conan Doyle. Es probable, pero esto no quita que haya tomado sus principales elementos y dispuesto de ellos de manera totalmente antojadiza. El disfrute del resultado será directamente proporcional al conocimiento y respeto que se le tenga a la saga original y a su autor. Había pasado lo mismo hace unos años con las dos películas protagonizadas por Robert Downey Jr. Esperemos que en esta oportunidad le vaya mejor.