Los nuevos episodios de la ficción ya están disponibles en Star+; la historia ahora transcurre en Detroit, a la que el protagonista llega casi por error luego desde Florida, dónde sigue ejerciendo su particular tipo de justicia

Como el cine, la industria televisiva lleva años concentrada en el negocio de la nostalgia, algo que en el caso de las series implica rescatar personajes e historias del pasado para volver a ponerlas en pantalla a modo de continuación, relanzamiento o reconfiguración del éxito del pasado. Esa costumbre arraigada en la certeza de que, ante la frondosa oferta disponible, solo aquellas ficciones que los espectadores sean capaces de identificar rápidamente serán elegidas, no siempre cumple con las expectativas de sus productores y rara vez las del público. Aunque hay excepciones, claro. Y la miniserie de ocho episodios Justified: ciudad salvaje es una de las mejores. Disponible en Star+, la ficción recupera a uno de los grandes personajes de la TV de los últimos años: el sheriff Raylan Givens, que el actor Timothy Olyphant interpretó durante seis temporadas en la serie Justified, cuyas seis temporadas también están disponibles en Star+ para quienes necesiten ponerse al día con la historia del oficial de Kentucky, tan rápido de mente como con el gatillo.

Timothy Olyphant como el sheriff Raylan Givens

El cuento original

Ocho años después del final de su sexta temporada, el personaje adaptado de las novelas de Elmore Leonard vuelve a las andadas en un relato basado en otro de los libros del escritor norteamericano, ambientado bien lejos de los paisajes de la Kentucky rural, tierra natal del sheriff. Y, de hecho, en su versión literaria el protagonista de este policial no es Givens sino un agente local, que en la adaptación televisiva aparece en un rol secundario para dejarle espacio al personaje de Olyphant.

Esta vez, Givens ya no es el hijo pródigo que vuelve al hogar con demasiadas cuentas pendientes y complicados vínculos emocionales sino que ahora es un forastero, un hombre de campo perdido en la ciudad. La historia ahora transcurre en Detroit, a la que el personaje llega casi por error luego de un inesperado desvío desde Florida dónde sigue ejerciendo su particular tipo de justicia. Acompañado por su hija adolescente y seguro de que su visita a la ciudad será fugaz, pronto el agente será obligado a asociarse con la policía local para investigar una serie de crímenes relacionados con un controvertido juez y un sociópata ladrón que arrasa con todo a su paso. Como ejemplo más claro de sapo de otro pozo, el sheriff se mueve por las peligrosas calles de la ciudad con el mismo descaro de siempre, aunque su carisma e intuición no tengan el mismo efecto en sus nuevos compañeros, su presa ni en la abogada que lo desafía por su limitada manera de ver el mundo. Con una narración organizada en relatos paralelos que comienzan a unirse a medida que avanzan, los capítulos la miniserie aprovecha al máximo las peculiaridades de su personaje central y la excepcional interpretación que Timothy Olyphant hace de él.

Timothy Olyphant

La carrera del actor californiano de 55 años se divide en un antes y un después de Raylan Givens. Antes de que Justified llegara a su vida, Olyphant llevaba una década y media trabajando en Hollywood de manera sostenida pero sin llegar a conseguir un éxito como protagonista que lo destacara de sus colegas. Sin embargo, luego de formar parte del notable elenco del western Deadwood, su estampa y estilo de interpretación lo llevaron a las puertas del personaje que cambió su carrera. Por primera vez, en Justified su presencia encabezando un elenco resultaba el argumento más sólido para ver la serie porque el personaje del sheriff oriundo de Kentucky parecía armado a su medida. Su interpretación del carismático Givens se ajustaba a los diálogos sardónicos del personaje al que retrataba, dando lugar a todas sus contradicciones. Con toda la experiencia y los laureles conseguidos en Justified Olyphant inauguró una nueva y rica etapa en su trayectoria. Así, tuvo grandes apariciones en el film Había una vez en Hollywood y las series The Mandalorian, Fargo y Todos quieren a Daisy Jones, entre otros proyectos de alto perfil. Ahora, con más canas y una seguridad que traspasa la pantalla, su regreso a Givens, lo confirma como uno de los protagonistas más interesantes que el universo series tiene para ofrecer.

Olyphant, Norbert Leo Butz, Marin Ireland y Victor Williams en una escena de Justified: ciudad salvaje

El elenco

En su nueva vuelta al ruedo, Givens está fuera de su elemento, un cuadro de situación que resulta aún más evidente en contraste con los personajes que lo rodean. “Así hacemos las cosas en Detroit”, le repiten una y otra vez los policías que encarnan reconocidos actores como Norbert Leo Butz, Marin Ireland y Victor Williams además de la abogada con la que el sheriff no deja de cruzarse. Interpretada por la excelente Aunjanue Ellis-Taylor, nominada al Oscar como mejor actriz de reparto por su trabajo en Rey Richard: una familia ganadora, Carolyn Wilder representa a los claroscuros de una ciudad siempre al borde del estallido. Sus escenas con Olyphant desbordan de intensidad y una apenas velada seducción mutua que fascina, lo mismo que aquellas en las que aparece con Vondie Curtis-Hall, el actor que interpreta a Sweetie, su confidente y engranaje central de la trama. Para completar el cuadro de personajes que acompaña a Givens en el papel de Vivian, su hija adolescente, aparece Vivian Olyphant, la hija del actor en la vida real.

El protagonista junto a su hija en la ficción y en la vida real

El villano

Las comparaciones son odiosas y, muchas veces, inevitables. Por eso es posible que los espectadores que siguieron Justified desde el comienzo no puedan evitar comparar al inolvidable villano de la serie original, que interpretaba Walton Goggins (George y Tammy), con el de Boyd Holbrook (Sandman), de los nuevos episodios. De todos modos, el malvado ladrón Clement Mansell que siembra el caos en Detroit está a la altura de la calidad de toda la serie. Su primera escena involucra un robo de auto que comete casi por instinto y la revelación de que sus raptos de violencia están íntimamente ligados a su melomanía. “Hay solo dos tipos de hombres de tu edad persiguiendo a los villanos en la calle. Los que fueron pasados de alto para ocupar el sillón del poder y los que aman tanto lo que hacen que los van a tener que sacar a la rastra. La única pregunta es: ¿seguirán respirando cuando eso pase?”, le dice Mansell a Givens en uno de sus encuentros. En un juego del gato y el ratón en el que el perseguido se dedica a provocar a su perseguidor hasta el límite, cada cruce entre el personaje central y el sociópata al que debe detener contribuyen al disfrute de la serie que más de una vez coquetea con los modos de la comedia.

Aunjanue Ellis-Taylor y Vondie Curtis-Hall, dos grandes intérpretes que se sumaron al relato policial

El escenario

El examen más difícil que tenía que rendir la nueva temporada de Justified era ver qué pasaba con Givens si se lo alejaba de Kentucky y el ambiente rural que tanto había contribuido al tono de la serie. El cambio de escenario no podría ser más rotundo. La Detroit que muestra la serie (que en realidad fue grabada en Chicago), es una ciudad en decadencia, en permanente crisis económica dónde el crimen está a la orden del día y las fuerzas de seguridad están cruzadas por la corrupción y los excesos. El lugar de nacimiento de Leonard aparece en pantalla siempre bajo luces tenues que tiñen las imágenes de azul y negro, con escenas interiores en las que por momentos hay que esforzarse por distinguir lo que sucede, una confusión buscada intencionalmente por la puesta en escena, que funciona como el reverso absoluto de los amarillos, marrones y verdes que se destacaban en la paleta de la serie original.