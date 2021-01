¿Qué veo? Cinco series en formato chico para no perderse

Nicolas Cage en La historia de las palabrotas Crédito: Prensa Netflix

Natalia Trzenko 8 de enero de 2021

La historia de las palabrotas. A veces no se necesita una hora, ni siquiera media, para atrapar la atención de los espectadores. En algunos casos como en el de esta docuserie cómica alcanzan veinte minutos para despertar el interés del público. Es cierto que la premisa inicial es atractiva por sí misma: repasar el origen, la historia y la importancia cultural de algunos de los insultos más utilizados en el idioma inglés con Nicolas Cage como guía. Producida por la usina de comedia Funny or Die, fundada por Will Ferrell y el director Adam McKay, la serie divide su recorrido en cinco episodios cada uno dedicado a una "mala palabra" distinta. Con la opinión de expertos en etimología, científicos dedicados al estudio del aprendizaje y varios comediantes, el programa consigue siempre mantenerse al borde de la parodia sin caer en ella. Graciosa e informativa la serie además cuenta con Cage, un actor brillante y hombre excéntrico que aquí aplica ambas características riéndose de sí mismo y de su fama tanto o más que los demás. Una temporada. Disponible en Netflix

SparkShorts. Hace varias décadas que, gracias a sus películas, Pixar es sinónimo de historias originales, tiernas y divertidas. Claro que más allá de los largometrajes que le dieron al estudio esa merecida fama allí también se producen cortometrajes sorprendentes, que en muchos casos son un territorio para la experimentación de los directores, guionistas y animadores que se formaron en Pixar. Aunque muchos de esos relatos cortos se suelen estrenar en cines como "teloneros" de las películas, lo cierto es que pocas veces reciben la atención que merecen. Algo que se puede remediar fácilmente gracias al ciclo SparkShorts disponible en Disney+. Allí ahora se pueden ver ocho pequeñas grandes maravillas como Madriguera, lanzada junto al largometraje Soul y Out, una historia que explora la dificultad de salir del closet para un hombre homosexual con mucha sensibilidad y la ayuda mágica de un perro y un gato hechos de los colores y los brillos del arcoíris. Una temporada. Disponible en Disney+.

Nerd: Dragoslayer666 Fuente: Archivo

Nerd: Dragonslayer666. Cuando lo preguntan cómo se llama, el adusto y hosco adolescente contesta casi con un ladrido: Dragonslayer666. Claro que ese no es su nombre real sino el seudónimo que utiliza para los juegos en línea, su pasión y razón de vivir. Esta serie finlandesa se aleja del género policial, usual en las producciones de ese país vistas por acá esta ahora, para intentar una comedia negra que pone el ojo en la vida de los jóvenes que pasan más horas en el mundo virtual que en el real. Esos para los que la "salvación" es convertirse en un jugador profesional en el cada vez más rentable mundo del e-sport. Mientras su madre ya no sabe qué hacer para alejarlo aunque sea unos minutos de la computadora, el protagonista solo puede pensar en su futura mansión e independencia, ganadas con el sudor de sus dedos sobre el teclado. La desconexión entre sus anhelos y la realidad se traducen en capítulos entre absurdos y tragicómicos que, en poco más de doce minutos, pintan un cuadro conocido para muchos padres de adolescentes ya sea en Finlandia o de algún otro lugar un poco más cerca. Una temporada. Disponible en Flow

Rapsodia de panza de cerdo coreana Fuente: Archivo - Crédito: netflix

Rapsodia de panza de cerdo coreana. "Voltear la carne en el momento indicado produce felicidad", dice un hombre frente a una parrilla repleta de porciones de cerdo encendida con paja de un arrozal, una de las tantas maneras de cocinar la panza porcina que se muestran en esta serie documental. Dentro de la amplia gama de documentales sobre cocina que se producen año a año, este nuevo programa se destaca por su especificidad y su valor de difusión cultural. Tal vez sin proponérselo, el chef Baek Jong-won, conductor del ciclo, explica más sobre el gran momento de la cultura popular coreana en el mundo gracias a BTS y el cine de Bong Joon-ho que los sesudos análisis académicos. Y lo hace recorriendo Corea del Sur para intentar desentrañar la obsesión del país por un corte específico de carne de cerdo, para encontrar historias milenarias sobre su cocción y explicaciones modernas sobre su éxito. Lo que en principio podría parecer una más de las tantas series sobre cocina, rápidamente revela su valor cultural a medida que los expertos, asadores y comensales trazan un recorrido culinario que es también el recorrido de la independencia de su país, su desarrollo tecnológico y la integración de su sociedad al mundo occidental. Una temporada. Disponible en Netflix

Leonardo Sbaraglia y Martín Garabal en uno de los nuevos episodios de Famoso

Famoso. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. El dicho popular parece aplicarse perfectamente a las tres temporadas de esta comedia que utiliza cada segundo de los cinco minutos de sus episodios para crear las situaciones más incómodas y graciosas posibles. En los nuevos capítulos, Martín (Martín Garabal), protagonista y creador del ciclo, ya no está interesado en entrevistar famosos: ahora su objetivo es que ellos formen parte del elenco de su película, una ficción que lo imagina como un exitoso hombre de negocios cuyo mayor defecto es "ser demasiado generoso". Así, se reúne con Adrián Suar para que produzca su film y termina retándolo por su falta de timing frente a la cámara y convoca a Leonardo Sbaraglia que logra sacárselo de encima haciendo uso de su talento para interpretar a un convincente villano. Tres temporadas. Disponibles en Flow

