Como pan caliente: tres mujeres fuertes, un competidor implacable y el éxito inesperado de una comedia que marcó una época

Como pan caliente fue una novela con toques de comedia que se impuso en un horario que no era tradicionalmente de ese género, a las 13, compitiendo con noticieros. Pero, sobre todo, reivindicó la figura de la mujer empoderada cuando todavía nadie hablaba de eso, y a pesar de que los autores, Jorge Maestro y Sergio Vainman, eran hombres.

Emitida por Canal 13 entre 1996 y 1997, tuvo 450 capítulos que narraban la vida de tres mujeres, amigas y dueñas de una panadería en la que también transcurrían historias de vecinos y amigos, amores, desamores y enredos cotidianos, siempre con un toque de humor. Protagonizada por María Valenzuela, Mirta Busnelli, Marita Ballesteros y un gran elenco entre los que se destacaban Mario Pasik, Mauricio Dayub y Fabián Mazzei, tuvo más de 100 actores invitados.

“La economía no marchaba del todo bien en la Argentina. Era necesario seguir produciendo, pero bajando los costos. Además, el horario de las 13 era tentador para los anunciantes, porque no tenía el costo del prime time y podía llegar a un público multitarget: la familia, a la hora del almuerzo. Nos pidieron un programa para ese horario. Nosotros éramos una suerte de productora de contenidos cautiva dentro del canal”, cuenta Sergio Vainman a LA NACION. “El equipo creativo se había consolidado y éramos un grupo importante de escritores que trabajábamos diariamente. En ese contexto nació Como pan caliente. Así se llamaba una panadería que estaba cerca de nuestra oficina, en Barrio Norte, en Laprida y Agüero. La idea era reunir a tres protagonistas que interpretaran personajes y mujeres proactivas, capaces de llevar adelante sus propios proyectos, y su familia”.

Marita Ballesteros y María Valenzuela en Como Pan Caliente Captura

“El programa tenía como fuente un contenido que habíamos diseñado años antes para ATC, allá por 1986, y que nunca había llegado a concretarse. Con algunos elementos de aquella historia diseñamos la vida de estas tres mujeres que compartían amistad y proyectos personales. El género era de una telenovela con comedia y tuvo mucha aceptación. Debimos adecuarnos a un esquema de producción acotado, una cantidad mínima de personajes contratados, cuatro decorados fijos y dos volantes que podían cambiar semana tras semana, dependiendo de la historia y los actores invitados. Después estaba la historia horizontal que era la de las tres mujeres y sus familias y sus amores y sus desamores”, suma el autor.

Un elenco de lujo

El programa fue un éxito, con un rating de 14 puntos sostenidos que era poco común en ese horario en el que competía con las noticias y también con un programa de Nicolás Repetto, en Telefe (Decime cuál cuál cuál es tu nombre). Era un elenco de lujo y, junto a los protagonistas, se destacaban Leonor Benedetto, Carmen Barbieri, Andrea Politti, Hugo Castro, Ricardo Lavié, Rafael Pato Carret, Julieta Díaz, Max Berliner, Luis Luque, Alberto Martín, Mike Amigorena, Luis Longhi, Guido Massri, Sabrina Garciarena, Emilio Comte, Mónica Gonzaga, Julieta Cardinale, Ana Acosta, Mabel Pesen, Nya Quesada, Jean Pierre Noher, Marta Bianchi, Tina Serrano, Lorenzo Quinteros, Santiago Bal, Rubén Stella, Guido Gorgatti, Guillermo Rico, Juan Manuel Tenuta, Lucrecia Blanco, Manuel Callau, Nico Scarpino y Luciano Castro, entre otros.

“El programa no se privó de tener excelentes actores que disfrutaron incluso con personajes episódicos. Fueron más de 100 los actores que desfilaron por el set de la panadería, algunos de ellos verdaderas glorias de la comedia argentina de todos los tiempos. Tuvimos como invitado a un actor que fue ejemplo de superación para todos: un joven con síndrome de Down compuso un inolvidable personaje que le valió al programa una distinción que nos enorgullece, la de la Fundación Discar, que tengo en mi escritorio. También tuvimos el placer de contar con Tania, la actriz y cantante española que enamoró a Enrique Santos Discépolo que, con 99 años, fue parte del programa. Parecía mentira verla parada en medio del estudio conservando el garbo y la picardía que habían rendido a Discépolo a sus pies. Aunque breve, su presencia emocionó a quienes la conocían y deslumbró a los que por primera vez la veían de cerca”, recuerda Vainman.

“La otra persona que merece una parte es Gogó Andreu. Trabajar junto a Gogó era como sumergirse en la historia del espectáculo argentino: siempre una anécdota, siempre un recuerdo con la humildad de los verdaderos grandes, los que han visto todo, los que han atravesado la gloria, la fama, el olvido y el reconocimiento posterior. Un artista completo que cantaba, bailaba, componía con su guitarra y alegraba a todos los que lo rodeaban. Era imposible despegarse de su lado. Querías irte y volvías. Tenía el imán de lo mejor de nuestros artistas, la alegría permanente y también la emoción de las lágrimas que afloraban en sus ojos cada vez que recordaba a su hermano Tono. Nos enseñó sin quererlo, nos entretuvo sin proponérselo, nos dejó el alma llena, un maestro”, dice el autor.

Recuerdos que hacen historia

María Valenzuela recuerda, entre risas, anécdotas de las grabaciones de Como pan caliente Ricardo Pristupluk

Una de las protagonistas fue María Valenzuela, que se emociona al evocar el programa. “Pasaron tantos años... Recuerdo que Fabián Mazzei y yo éramos pareja y teníamos trillizos, entonces cuando había que hacer escenas con los bebés yo agarraba al primero, le olía el pañal y, si no tenía olor bárbaro. Agarraba otro bebé, le olía el pañal y si se había hecho caca se lo encajaba a Mazzei, lo mismo con el tercer bebé (risas). Y otro recuerdo que tengo es que en la panadería había muchas medialunas, facturas, pan, y nosotros nos comíamos todo hasta vaciar la mesada. Entonces, lo que hizo la producción fue echarle insecticida a todo para que no lo pudiéramos comer”, concluye con una carcajada.

"Con María y Marita formamos un trío laboral bárbaro, perfecto. Nos llevábamos bien, nos divertíamos, y los actores invitados me encantaban. Era un festín", señala Mirta Busnelli Gonzalo Colini

Mirta Busnelli se entusiasma hablando de Como pan caliente con LA NACION: “Con María y Marita formamos un trío laboral bárbaro, perfecto. Nos llevábamos bien, nos divertíamos, y los actores invitados me encantaban. Era un festín... Las telenovelas tienen un ritmo devastador porque grabás muchas horas en el día, muchas escenas. Me acuerdo que un viernes me enfermé y no pude ir a grabar y el lunes me acumularon todas las escenas; eran como 30. Venía de estar enferma y todavía estaba medio pachucha y grabamos en un camión al aire libre y estaba medio lluvioso. Era tanto el martirio que me agarró un ataque de risa y a las chicas también. Las situaciones tan adversas se convertían en algo gracioso. La pasábamos bien y marcó un momento grato y luminoso, divertido. Otra cosa que recuerdo es que Thalía vino a la Argentina, en pleno apogeo, y participó del programa; creo que yo le hacía una entrevista. Fue un éxito que miraban también muchos chicos jóvenes”.

Marita Ballesteros: "Yo ya tenía muchos años de profesión, pero creo que [Como pan caliente] me dio más popularidad porque era un programa muy visto… Algo que ya no existe" Soledad Aznarez

“Nos divertíamos un montón. Me gustó mucho hacer ese programa con María y Mirta; la pasábamos muy bien”, señala Marita Ballesteros a LA NACION. “Además, pasaron muchos actores famosos como invitados. Yo ya tenía muchos años de profesión, pero creo que me dio más popularidad porque era un programa muy visto… Algo que ya no existe. La pasé divino con todos”.

Mario Pasik: "La pasé muy bien y ganamos en un horario del mediodía, que no era tan común para las comedias en ese momento" Santiago Filipuzzi

Mario Pasik destaca que formó un dúo inolvidable con Mauricio Dayub y que protagonizaba grandes peleas con Andrea Politti, quien interpretaba a su exmujer. “La pasé muy bien y ganamos en un horario del mediodía, que no era tan común para las comedias en ese momento. Y otro recuerdo imborrable es el del autor Jorge Maestro”, remarca.

Mauricio Dayub: "La verdad es que había muy buen clima de trabajo, y el programa se hacía colectivamente" Pilar Camacho

“Hice muchas cosas en Como pan caliente. Imitaciones, por ejemplo, de Sandro, de Freddie Mercury… Hacíamos una sección ‘en vivo’ dentro del programa una vez por semana, con noticias de actualidad que grabábamos en la panadería con María Valenzuela y Alejandro Fantino. Y con Mario Pasik hacíamos una extraña pareja que era muy divertida", rememora Mauricio Dayub. “Fue un programa que disfruté mucho. María, Mirta y Marita hacían un trío que identificaba a muchas mujeres. La verdad es que había muy buen clima de trabajo, y el programa se hacía colectivamente. El director Eduardo Mazzitelli tenía mucho apoyo de su equipo técnico, había un clima muy bueno de colaboración de todos autores, actores, técnicos, dirección y producción. Para mí fue una época de mucho aprendizaje porque durante dos años todos los días hacíamos un libro nuevo, con muchas posibilidades. De algún modo fue un programa disruptivo que intentó cambiar hábitos, fidelizando a los televidentes para que vean ficción con continuidad en ese horario atípico y funcionó muy bien”.

Fabián Mazzei: "En el segundo año de Como pan caliente con el personaje de María [Valenzuela] teníamos trillizos y grabar con tres bebés es algo que no me voy a olvidar nunca en mi vida porque había que adaptarse a cómo estaban los chicos, si lloraban teníamos que grabar así. Fue un viaje de ida" Santiago Filipuzzi

Fabián Mazzei dice que, después de Amigovios, esta comedia fue el segundo éxito del canal que lo tuvo como protagonista. “Interpretaba a un sodero de barrio y me acuerdo que fui a la casa de mi mamá porque había una sodería cerca y charlé con los chicos. Antiguamente, bajaban y subían del camión antes de que frenara del todo, cancheros, y obviamente no sabía hacerlo. Les pedí que me llevaran a una recorrida con ropa de fajina para verlos. Fue un entrenamiento rápido y fue lo primero que hice cuando me convocaron. Y otra anécdota que me viene es esa frase clásica que dice que no hay que trabajar con chicos ni con animales, y en el segundo año de Como pan caliente con el personaje de María teníamos trillizos y grabar con tres bebés es algo que no me voy a olvidar nunca en mi vida porque había que adaptarse a cómo estaban los chicos, si lloraban teníamos que grabar así. Fue un viaje de ida (risas). Gladys Florimonti entró para ser la niñera y todo era muy disparatado, uno de los mejores momentos que tuvimos ese año. Y grabar con ellas tres fue un aprendizaje acelerado de lo que es trabajar en televisión. Tengo el mejor recuerdo”, le confía a LA NACION.

Sabrina Carballo: "Eran de verdad mi familia postiza. Fue muy hermoso, y pasaron muchos actores por el programa"

Sabrina Carballo también venía de hacer Amigovios, su primer protagónico. “Éramos casi todos niños y pasé a un elenco de adultos, pero me tocó una familia extraordinaria que eran Politti, Pasik y Dayub, y fue una experiencia maravillosa que viviría una y mil veces. Había mucha improvisación y, a veces, el director nos tenía que pedir que cortáramos. Era un delirio. Me acuerdo que Mauricio me contó en ese momento que quería escribir una historia que después fue El amateur, que hace en teatro desde hace años. Y me decía que nunca me olvidara del barrio, el mate, los bizcochitos, de dónde venimos y que no había que perder la humildad. Mario era amoroso también. Eran de verdad mi familia postiza. Fue muy hermoso y pasaron muchos actores por el programa. También recuerdo que una vez grabamos con un perro que supuestamente hablaba y era el de El agujerito sin fin, y le ponían un caramelo para que mueva la lengua y las escenas eran eternas, pero nos moríamos de risa. Aprendí mucho, sobre todo a improvisar”, cuenta la actriz.

Guido Massri: "Recuerdo la picardía de María Valenzuela, la locura hermosa de Mirta Busnelli y también la locura linda de Marita Ballesteros, que hacía de mi mamá y, todavía hoy, cuando nos cruzamos me dice ‘mi hijito’”

Para Guido Massri fue el primer proyecto justo después del “bombazo” de Amigovios. “Me tocó trabajar con grandes figuras de gran trayectoria y aprendí muchísimo, y lo disfruté. Recuerdo la picardía de María Valenzuela, la locura hermosa de Mirta Busnelli y también la locura linda de Marita Ballesteros, que hacía de mi mamá y, todavía hoy, cuando nos cruzamos me dice ‘mi hijito’”.

Ximena Fassi: "Fue la primera primera vez que en una novela salía en vivo todo un bloque, que era de actualidad. Así que grabáramos donde grabáramos, a las 13 teníamos que estar en el canal" Alejandro Guyot - LA NACION

“Fue la primera vez que en una novela salía en vivo todo un bloque, que era de actualidad. Así que grabáramos donde grabáramos, a las 13 teníamos que estar en el canal. Con las chicas nos reíamos porque yo era ‘el Mudo’ de Polémica en el bar (risas): era la que les llevaba el cafecito y, a veces, me hacían participar. Ese bloque fue un exitazo, me acuerdo. Un programón que veían muchos taxistas porque se ve que paraban a almorzar y veían la novela; es un horario genial para una ficción”, dice Ximena Fassi.

Ana Acosta: "Se laburaba muy cómodo y fue muy lindo participar” Rodrigo Néspolo

Ana Acosta hizo una participación de unos capítulos como invitada. “Me tocaron escenas con Mauricio y Mario, y eran tan graciosos sus personajes; la rutina era hermosa y nos reíamos mucho. Me gustaba la dinámica que tenían trabajando y me admiraba de eso, porque les salía tan natural. Se laburaba muy cómodo y fue muy lindo participar”.

Nicolás Scarpino: "Son recuerdos de una televisión en la que la ficción estaba a tope, muy álgida. Con elencos enormes, un encendido de pantalla muy fuerte. Otras épocas. Hermosas" Gentileza

Nicolás Scarpino, desde España, se emociona con el recuerdo. “Era un elenco soñado y muy amoroso. Mi participación era con la Busnelli, y mi personaje se enamoraba perdidamente de ella. Había una suerte de romance con ella, que era una mujer más grande. Me acuerdo que era un suceso el programa, que funcionaba de maravilla. Grabábamos en el estudio D de Canal 13. Y después la paradoja de volver a trabajar con la Busnelli en Señor y señora Camas donde ella fue mi mamá. Son recuerdos de una televisión en la que la ficción estaba a tope, muy álgida. Con elencos enormes, un encendido de pantalla muy fuerte. Otras épocas. Hermosas”.

Mirta Busnelli en Como Pan Caliente Captura

Pablo Culell era uno de los productores, junto al productor ejecutivo Daniel Ditter. “Era un placer hacer esa comedia y ellas tres eran lo más. Algo divertido era que, en ese momento, estaban muy de moda los videoclips de cantantes y los musicales, y se me ocurrió que, de vez en cuando, los capítulos finalizaran con clips de ellas que soñaban con ser artistas. Hacíamos clips de buena producción para los finales y uno fue con uno de los temas de Thalía y grabamos en el río, donde se armó una especie de rancho mexicano y ellas vestidas como mexicanas. En otra oportunidad grabamos con el grupo Comanche y ellas iban sobre una carroza, bailando como si fuera un carnaval. Es algo diferente que hicimos. También grabamos en un conventillo de La Boca. Teníamos producción y esas eran ideas que me encantaban y me parecía divertido que ellas, además de todo lo que les pasaba como mujeres de barrio, amas de casa con sus conflictos y la panadería, también tuvieran momentos para soñar y sentirse divas. Y jugábamos a eso. Fue un éxito del mediodía”, le dice a LA NACION.